Al via screening gratuiti in Italia per prevenire la sindrome dell' occhio secco

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) L’organizzazione mondialea sanità (OMS) ha già lanciato l’allarme: la salute dei nostri occhi è in pericolo. Oltre al già lungo elenco di nemici dei nostri occhi, come lo stress, disfunzioni metaboliche e ormonali, si aggiunge anche il forte impatto dei cambiamenti climatici. Lafa parte di quei disturbi troppo ignorati e “troppo sottovalutati”(OMS). Eppure gli studi del centrono(Cios), dimostrano come inil problema sia tutt’altro che da ignorare. Il direttore scientifico del Cios Luca Buratto ha dichiarato, che a soffrire di questa, sono il 25% degli over 50a popolazione e ben 90 su 100 donne in menopausa....

tempostretto : Al via la campagna “Cuore-Cervello” all’#Irccs: #screening per gli #studenti. Il primo incontro è stato con gli stu… - Taxistalobbyst : Clima, il grande caldo secca anche l'occhio - InfoProNetwork : IAM Platform Curated Retweet: Via: -