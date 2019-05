SPAL | Petagna | ' Nazionale | serve io ci sono! Semplici mi ha messo vicino alla porta'

SPAL - non solo squadre inglesi su Petagna [DETTAGLI] : Diverse squadre straniere hanno puntato i riflettori sull’attaccante della Spal, Andrea Petagna, che sta facendo molto bene in questa stagione. Il bomber piace molto, in particolare in Inghilterra, ma non solo. Al momento la squadra che si è mossa con maggiore insistenza, a quanto apprende l’Adnkronos, è il Leicester con una proposta che arriverebbe a 18-20 milioni di euro, ma ci sono altre squadre di Premier che stanno ...

SPAL - Semplici : 'Resto? Dipende da obiettivi della società. Su Petagna...' : Leonardo Semplici , allenatore della Spal , è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio con il Genoa: 'Non abbiamo fatto bene come in altre circostanze, ma di fronte c'era un Genoa che voleva i tre punti. Una vittoria oggi avrebbe chiuso il nostro campionato sotto ...

SPAL-Genoa - le formazioni ufficiali : Petagna-Floccari davanti per i biancazzurri : Spal-Genoa, formazioni ufficiali – Due sfide soltanto, in Serie A, per quanto riguarda il programma della domenica pomeriggio (ore 15): una di queste è Spal-Genoa, valevole per la 34^ giornata del massimo campionato italiano. Ferraresi alla ricerca della continuità dopo le due vittorie di fila contro Juventus ed Empoli, momento opposto per i rossoblu che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite. I due tecnici, ...

SPAL - sirene inglesi per Petagna - : Petagna, in questa stagione, sta andando alla grande. L'attaccante della Spal ha già segnato 15 gol e sta trascinando la squadra di Semplici verso la salvezza. In caso di permanenza in Serie A, la ...

SPAL - Petagna : «Qui mi hanno dato fiducia. Nazionale? Ci spero» : FERRARA - Andrea Petagna , capocannoniere stagionale di una Spal che ha quasi raggiunto la salvezza, ha raccontato la sua grande stagione a Sky Sport. Queste le sue parole: " Penso che fosse un po' il mio destino quello di arrivare alla Spal . Mio nonno è già stato in qui in Serie A - rivela - e per questo devo ringraziare la società e il ...

SPAL - Petagna : «Voglio migliorare il mio record» : FERRARA - " Penso che fosse un po' il mio destino quello di arrivare alla Spal ". Così il bomber biancoceleste Andrea Petagna , ai microfoni di Sky Sport. " Mio nonno è già stato in qui in Serie A - rivela - e per questo devo ringraziare la società e il mister Semplici , che mi ha sempre dato fiducia. Mancano cinque partite e voglio migliorare il ...

Risultati Serie A 33ª Giornata – SPAL - poker salvezza nel segno di Petagna : bene Bologna - pari Udinese : Petagna trascina la Spal nel 2-4 sull’Empoli, pesantissimo per la zona salvezza. bene Bologna e Cagliari, Udinese e Genoa ancora in piena lotta per non retrocedere: i Risultati delle gare della 33ª Giornata di Serie A Sabato santo prima della Pasqua che regala una Serie A ‘vecchia maniera’, con il tanto amato listone di partite del pomeriggio che regalano verdetti importanti, particolarmente per la zona salvezza. Sei gol e tanto ...

Video/ SPAL Lazio - 1-0 - : highlights. Petagna punisce Inzaghi - Serie A - : Video Spal Lazio, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, giocata al Mazza nella 29giornata della Serie A.

SPAL-Lazio 1-0 - Petagna decide su rigore nel finale : Ti aspetti una Lazio formato Champions e invece trovi una Spal regale. La formazione di casa batte con pieno merito la squadra di Inzaghi, cogliendo il terzo successo consecutivo in campionato e ...

Un rigore di Petagna manda ko la Lazio - vince la SPAL 1-0 : Grazie alla vittoria di domenica scorsa ottenuta sul campo del Frosinone, la Spal di mister Leonardo Semplici ha potuto mantenere 4 punti di vantaggio sulla terzultima posizione di classifica al...

VIDEO SPAL-Lazio 1-0 - Highlights - gol e sintesi. Petagna firma il rigore della vittoria : La SPAL ha sconfitto la Lazio per 1-0 nel match valido per la 30^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Gli emiliani si sono imposti nel finale grazie a un rigore trasformato da Petagna, i biancocelesti hanno perso un’occasione importante per continuare a inseguire la Champions League. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di SPAL-Lazio 1-0. VIDEO Highlights SPAL-Lazio 1-0: GOL Petagna (1-0): via @VIDEOGoalsHD ...

