Ricerca | Cnr | “L’ottica svela la meccanica dei tessuti umani”

Ricerca - Cnr : diagnosi precoce per la sindrome alcolica fetale - tecnica made in Italy : Messo a punto un nuovo metodo per la diagnosi precoce la’ sindrome alcolica fetale, la principale causa di ritardo mentale acquisito nell’infanzia, legata al consumo di alcol delle donne in gravidanza. L’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn) e il Centro di riferimento alcologico della Regione Lazio (CrarL) dell’università Sapienza di Roma hanno pubblicato un ...

Cnr : al via la riorganizzazione al servizio dei Ricercatori : Oggi il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha approvato il nuovo Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza e le linee portanti della riorganizzazione della Struttura amministrativa dell’Ente. “Si tratta di due importanti risultati che proseguono e completano in modo decisivo la strategia di cambiamento portata avanti dal Cnr”, dichiara il presidente Massimo Inguscio. “L’approvazione ...

Giornata della Ricerca italiana nel mondo : celebrata in Tunisia per la prima volta - il presidente del CNR a Tunisi : Oggi lunedì 15 aprile, si tiene presso l’ambasciata italiana a Tunisi – come in altre capitali del mondo – alla presenza dell’ambasciatore Lorenzo Fanara, del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Massimo Inguscio, del ministro Tunisino dell’Insegnamento superiore e della ricerca scientifica Slim Khalbous, di ricercatori di entrambi i paesi, la seconda Giornata della ricerca italiana nel mondo, istituita ...

Bioeconomia - Cnr : Italia e Norvegia insieme per progetti Ricerca : Roma, 1 apr., askanews, - La Bioeconomia, un'economia basata cioè sull'utilizzo sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi, si sta rivelando un settore ...

Ricerca - Cnr : catturate prime immagini delle molecole di fuliggine : Roma, 26 mar., askanews, - Una recente Ricerca, frutto della collaborazione tra Istituto di ricerche sulla combustione del Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr-Irc,, il Dipartimento di ingegneria ...

I precari del Cnr a Conte : "Finanziate la nostra Ricerca" : Una lettera al capo del Governo per chiedere più fondi e per stabilizzare i ricercatori ancora in attesa di un contratto a tempo indeterminato. Nessuna risposta ancora dal presidente del Consiglio

Eni e Cnr per sviluppo sostenibile e valorizzazione della Ricerca : Il presidente del Cnr Massimo Inguscio e l'Ad di Eni Claudio Descalzi, hanno firmato un Joint Research Agreement (JRA) per l'istituzione

ENI e CNR insieme per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della Ricerca : 4 centri al Sud Italia per “innovazioni tecnologiche su scala industriale” : Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Massimo Inguscio, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, dando seguito all’incontro dello scorso maggio, hanno firmato oggi un Joint Research Agreement (JRA) per l’istituzione di quattro centri di ricerca congiunti localizzati nel Mezzogiorno, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, del Ministro per il Sud Barbara Lezzi e del Presidente ...

Ricerca : Eni e Cnr insieme per sviluppo sostenibile e sua valorizzazione (2) : (AdnKronos) - Questi processi, estremamente rilevanti, sono in grado di accelerare l’attuale riscaldamento del pianeta e di peggiorare la qualità dell’ambiente. Lo sforzo congiunto Eni-Cnr porterà a costituire il primo laboratorio italiano per lo studio integrato della criosfera terrestre artica, ch