Prato, picchia e rapina la ex e per punizione tenta anche di tagliarle i capelli: arrestato (Di giovedì 9 maggio 2019) Arrestato dai Carabinieri a Prato un trentenne di nazionalità cinese. L’uomo, che non accettava la fine della sua storia con una connazionale, l’avrebbe minacciata, aggredita e rapinata. Per punire la ex compagna il giovane avrebbe anche tentato di tagliarle i capelli e stava per scappare coi suoi documenti.



