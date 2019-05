Nave della Marina salva 40 migranti Salvini non ci sta e nega l’approdo

19 : 02 | Usa sequestrano una Nave della Corea del Nord : "Violate sanzioni" : 09.05.2019 - Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Gli Stati Uniti hanno infatti sequestrato una nave NordCoreana usata per vendere carbone. L'accusa dell'amministrazione Trump è di "violazione delle sanzioni internazionali" da parte del regime di Kim Jong-un. L'imbarcazione sequestrata "si sta ora avvicinando alle acque territoriali statunitensi", affermano fonti del dipartimento di Giustizia americano.

Nave della Marina ha soccorso un barcone con 40 migranti : Salvini annuncia che una Nave della Marina militare italiana ha soccorso un barcone con 40 migranti a bordo al largo della Libia. E fa sapere che, anche in questo caso, i proti rimarranno chiusi. Dice il vicepremier: "Sto seguendo la vicenda di una Nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do". Si chiede Salvini: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica, ...

11 : 26 | Nave della Marina Militare soccorre migranti al largo della Libia : 09.05.2019 - Una trentina di migranti sono stati soccorsi al largo della Libia da una Nave della Marina Militare italiana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il recupero dei migranti è avvenuto questa mattina.

Sea Watch - multati i parlamentari saliti a bordo della Nave Ong ferma davanti al porto di Siracusa : Dopo la denuncia la multa. Paradossale conclusione della visita di alcuni parlamentari italiani a bordo della nave della Ong tedesca Sea Watch nei giorni di fine gennaio in cui rimase per nove giorni ...

Migranti : Presidente Ars - 'non dimenticherò mai le donne della Nave Diciotti' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Non è un caso che io abbia preferito farmi affiancare da donne in ruoli chiave della vita dell'Assemblea. Sono donne preparate, capaci e tenaci: tutte espressioni forti della vita parlamentare e culturale di Palazzo dei Normanni. Oggi, però, non posso non rivolgere un

Ecco la rieducazione dei bulli : in Nave agli ordini della Marina : ...di classe o dove manca la coesione tra gli studenti dicono gli organizzatori del progetto - interveniamo per lavorare sull'identità del gruppo facendo fare un'esperienza di conoscenza del mondo dell'...

Caso della Nave “Sea Watch” : indagati Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : Il procuratore ha presentato richiesta di archiviazione al tribunale dei ministri di Catania, che dovrà decidere sulla loro posizione entro i prossimi 90 giorni

Archeologia : apre al pubblico un nuovo allestimento della Nave di Marausa : Grande emozione questa mattina al Museo archeologico Lilibeo di Marsala (Trapani) per l’inaugurazione dell’allestimento espositivo della nave romana di Marausa. Si tratta di uno dei più importanti progetti culturali a cui ha lavorato l’assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente lo scorso 10 marzo nel disastro aereo in Etiopia. A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione siciliana ...

Migranti - il vescovo di Palermo Lorefice incontra Casarini : "Sono con voi della Nave Mare Jonio" : Il capo della missione che ha soccorso 50 naufraghi racconta il colloquio. "Mi ha detto: ogni vita salvata è un inno a Dio"

Migranti - sbarcano i 64 della Alan Kurdi a Malta. Ma la Nave non entrerà in porto. Salvini : “Nessuno arriverà in Italia” : Il governo maltese ha autorizzato lo sbarco degli oltre 60 Migranti – tra cui 12 donne, una incinta, e un bambino – a bordo della nave tedesca Alan Kurdi. La nave era bloccata da più di una settimana al largo della costa. I profughi saranno trasferiti in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo come confermato dal premier maltese Joseph Muscat. Si rallegra di ciò il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha commentato: ...

