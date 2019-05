Mentre ero via 2 Ci sarà la seconda stagione? Gli ottimi ascolti fanno ben sperare

Programmi TV di stasera - giovedì 9 maggio 2019. Ultimi appuntamenti per «Mentre ero Via» e «A raccontare comincia tu» : Giuseppe Zeno e Vittoria Puccini in Mentre ero Via Rai1, ore 21.25: Mentre ero Via – Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Michele Soavi del 2018, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno. Prodotta in Italia. Trama: Tra ricordi veri che riemergono improvvisi, racconti, depistaggi, morti misteriose e scoperte inaspettate, la verità comincia ad emergere davanti agli occhi di Monica, fin quando lo scenario si chiarisce ineluttabile rivelando fino a che ...

Mentre ero Via 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione e quando va in onda : Mentre ERO VIA 2. Con l’ultima puntata in onda giovedì 9 maggio 2019 si conclude la prima stagione della fiction di Rai 1. E ora i numerosi fan si stanno chiedendo Mentre Ero Via 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione e quando va in onda La prima stagione della fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno ha avuto un ottimo ...

Mentre ero Via - anticipazioni ultima puntata : Tutti i nodi verranno al pettine, nell'ultima puntata di Mentre Ero Via, la fiction di Raiuno con Vittoria Puccini nei panni di Monica, donna alla ricerca dei propri ricordi dopo essere stata per quattro mesi in coma ed aver perso i ricordi degli ultimi otto anni di vita.Mentre Ero Via, anticipazioni ultima puntata Monica inizia a ricordare cosa sia veramente successo la notte in cui sono morti Gianluca (Paolo Romano) e Marco (Ugo Piva) e ...

Mentre ero Via sesta e ultima puntata : trama anticipazioni 9 maggio : Mentre ERO VIA sesta E ultima puntata. Torna giovedì 9 maggio 2019 su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno con l’ultima puntata di questa prima stagione. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via sesta puntata: trama anticipazioni 9 maggio Nell’ultima puntata di questa fiction con Vittoria Puccini le trame intricate della vita di Monica si sciolgono e la donna scoprirà ...

Mentre ero Via dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : Mentre ERO VIA dove vedere. Da giovedì 28 marzo 2019 arriva su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Mentre Ero Via dove vedere le puntate in tv e replica La fiction Mentre Ero Via andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 28 marzo. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ...

Mentre ero Via cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : Mentre ERO VIA cast. Da giovedì 28 marzo 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Vittoria Puccini è Monica GrossiGiuseppe Zeno è Stefano De AngelisFlavio Parenti è Riccardo GrossiFrancesca Cavallin è Barbara GrossiAntonia Fotaras è SaraRiccardo Antonaci è ...

Mentre ero via - ultima puntata : anticipazioni episodio finale 9 maggio : Ultimo appuntamento con Mentre ero via, la fiction con Vittoria Puccini nei panni della protagonista Monica: l’appuntamento è per la prima serata di giovedì 9 maggio, ovviamente su Rai1. Dopo la pausa per le festività pasquali, la serie scritta da Ivan Cotroneo (l’ideatore anche del grande successo che è stata La compagnia del cigno) e Monica Rametta ha ripreso la sua corsa per gli ultimi due appuntamenti: dopo il penultimo episodio ...

Mentre ero via - la quinta puntata anticipazioni della fiction con Vittoria Puccini : Dopo lo stop per la partita di semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina, torna la fiction di Rai1 con Vittoria Puccini e ideata da Ivan Cotroneo dal titolo Mentre ero via. La quinta e punultima puntata prevista per il 25 aprile è slittata al 2 maggio alle 21,25 sempre su Rai1. Imperdibile l’appuntamento perché siamo alla quinta e penultima puntata. Mentre ero via, trama generale: anticipazioni Di notte, in una villa sul Lago ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' atto finale : la Grossi farà i conti con una rivelazione : Domani 9 maggio, alle 21:20 circa su Rai1, andrà in onda la puntata finale della fiction televisiva 'Mentre ero via'. Finalmente il pubblico scoprirà tutta la verità nei riguardi di Monica, la protagonista della serie interpretata da Vittoria Puccini. La donna che ha perso i suoi ricordi di ben 8 anni fa mentre scappava dalla villa, sta tentando in tutti i modi di recuperarli. Molte persone però, le hanno raccontato una verità diversa sulla ...

Spoiler Mentre ero via del 9 maggio : una rivelazione sconvolgerà Monica : Per tutti gli appassionati della fiction Mentre ero via è giunto il momento dell'atteso finale. Giovedì 9 maggio in prime time alle ore 21:30 circa andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di successo che ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti, portando così la rete ammiraglia Rai ad avere sempre la meglio nella gara degli ascolti del giovedì. Un'ultima puntata che il pubblico da casa attende con ...

Mentre ero via - domani l'appuntamento finale : Monica ritrova la memoria : Continua il successo della serie televisiva 'Mentre ero via', diretta da Michele Soavi che vede come protagonista Vittoria Puccini in un momento molto importante nella sua carriera lavorativa. In questa annata, l'attrice si è divisa tra il mondo della fiction e del cinema. Il cast di questo prodotto televisivo vanta comunque la presenza di molti attori di un certo rilievo come Stefania Rocca e Francesca Cavallin senza dimenticare un artista di ...

Anticipazioni 'Mentre ero via' ultima puntata : emergono nuove verità per Monica : La fiction televisiva "Mentre ero via" sta per giungere al termine. Giovedì 9 maggio, infatti, andrà in onda la puntata conclusiva di questa Serie Tv che è riuscita ad ottenere risultati significativi in termini di ascolti. La trama ruota intorno alle vicende di una donna di nome Monica (interpretata da Vittoria Puccini) che, risvegliatasi dal coma, non ha più memoria del suo passato. Durante il suo percorso s'imbatterà in diverse persone che le ...

Spoiler Mentre ero via - finale di stagione : ogni dubbio di Monica si scioglierà : Giovedì 9 maggio andrà in onda l'ultima puntata della fiction televisiva Mentre ero via. La serie tv in questione è stata molto seguita dal pubblico italiano e in molti aspettano di scoprire tutta la verità sulla storia di Monica, la protagonista. In queste puntate abbiamo visto la donna alla ricerca disperata della verità per quanto riguarda la sua vita. Avendo perso la memoria infatti, molte cose non le sono chiare e alcune persone intorno a ...

Anticipazioni Mentre ero via ultima puntata : nuove inattese rivelazioni per Monica : Per tutti i fan della fiction Mentre ero via con protagonista Vittoria Puccini è giunto il momento della resa dei conti finale. La serie sta per salutare il suo vasto pubblico che l'ha seguita con così grande interesse e il prossimo giovedì 9 maggio andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa stagione che ottenuto dei risultati d'ascolto a dir poco sorprendenti, riuscendo a conquistare il gradimento degli spettatori. Un ultimo appuntamento ...