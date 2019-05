Europee | De Maio Ang | Per giovani incrementare stanziamenti su esperienze

Di Maio : “Salario minimo sarà legge entro agosto. Pronti per Europee - 8 movimenti parteciperanno a nuovo gruppo con M5s” : Prima le Europee, il 26 maggio, con il M5s che ha “l’obiettivo di essere determinanti” e si prepara a formare un nuovo gruppo all’Europarlamento con “otto movimenti” Pronti a partecipare. Poi la “seconda fase del nostro governo” che ha al centro il ceto medio e come primo obiettivo far diventare legge il salario mimino orario: “Questa settimana si chiudono gli emendamenti ed entro agosto ...

Di Battista : “Mi ricandido alle elezioni fra 4 anni. O dopo le Europee se cade il governo”. E come capo politico? “No - è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche con il Movimento 5 stelle. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non si faceva vedere in televisione, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima ...

Di Battista : “Se il governo cade dopo le Europee mi ricandido. E come capo politico? No - quello è Di Maio” : Alessandro Di Battista è pronto a candidarsi alle prossime elezioni politiche. Sia che siano fra quattro anni o anticipate a causa della caduta del governo. L’ex deputato M5s, dopo che dal 12 febbraio scorso non partecipava a un programma tv, ha deciso di partecipare alla puntata di “Accordi e Disaccordi” condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi e in onda stasera alle 22.45 sul Nove. E per la prima volta ha rivelato di volersi ...

Sondaggio Tecné - il flusso in controtendenza che fa godere Salvini : non solo le Europee - Di Maio spacciato : L'ultimo Sondaggio dell'istituto Tecné, riportato da Italia oggi, registra una tendenza per la Lega in direzione opposta rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni, influenzate delle fibrillazioni all'interno del governo, soprattutto per il caso delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri.

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le Europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le Europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Europee - Di Maio : “Negli anni parcheggio di trombati della politica”. Poi l’appello : “Bisogna votare per cambiare le cose” : “Queste elezioni sono anche un tema italiano, perché dobbiamo evitare che tornino quelli di prima. Abbiamo impiegato anni per mandare Pd, Berlusconi e Meloni all’opposizione. ‘Continuare per cambiare’ (lo slogan scelto dal M5s per le Europee, ndr) significa continuare con questo governo”. Sono le parole di Luigi Di Maio, che durante la presentazione del programma del Movimento per le elezioni del 26 maggio ha ...

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le Europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Europee : Di Maio - Europarlamento parcheggio trombati politica : Roma, 02 mag 13:23 -, Agenzia Nova, - "Il tema vero delle elezioni Europee è quanta gente andrà a votare e questo dipenderà dalla percezione di quanto sia stato utile il Parlamento..., Rin,

Elezioni Europee - Di Maio : Parlamento Ue parcheggio trombati politica - Sky TG24 - : Il vicepremier ha presentato il programma del M5S per le Elezioni del 26 maggio. "Saremo ago della bilancia", ha detto. Poi una critica a Salvini: "Contro l'austerity ma alleati con Orban? Non ha ...

Europee - Di Maio presenta il programma M5S : ...

Elezioni Europee - Di Maio : Parlamento Ue parcheggio trombati politica - Sky TG24 - : Il vicepremier ha presentato il programma del M5S per le Elezioni del 26 maggio. "Saremo ago della bilancia", ha detto. Poi una critica a Salvini: "Contro l'austerity ma alleati con Orban? Non ha ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio : “Parlamento Ue è stato il parcheggio per trombati della politica” : Luigi Di Maio ha presentato questa mattina il programma del M5S per le Elezioni europee, che si articola in 10 punti: "Il Ppe e il Pse non avranno il 51% e il gruppo del M5s sarà ago della bilancia. Queste Elezioni non sono solo europee ma anche italiane: dobbiamo evitare che tornino quelli che c'erano prima".Continua a leggere

Vittorio Feltri - un'amara verità su Luigi Di Maio - il Mezzogiorno e il senso delle elezioni Europee : Ho letto da qualche parte che il Veneto ha battuto il record del proprio Pil. Significa che l'imprenditoria dell'Est va a gonfie vele nonostante un governo nazionale che si occupa di Siri e di Raggi, di reddito di cittadinanza e altre scemenze come la lotta alla povertà che non esiste, visto che i m