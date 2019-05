Cina | rinvenuto il fossile di un dinosauro con le ali da pipistrello

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Circa 160 milioni di anni fa, nelle foreste della, si aggirava undalle piccole dimensioni dotato della capacità di planare per mezzo di ali simili a quelle di un. Lo ha rivelato la rivista scientifica "Nature" che ha riportato i dati relativi alla scoperta di undi questoad opera dell'Istituto di Paleontologia dei vertebrati e paleoantropologia dell'Accademia cinese delle scienze (Ivpp). L'elemento caratterizzante di questa creatura ha permesso agli studiosi di attribuirgli il nome di "Ambopteryx", che in latino si traduce in "entrambe le ali". Come ha sostenuto Min Wang, il paleontologo che ha coordinato lo studio: "La cosa più entusiasmante è che ildimostra che in alcuni dinosauri si siano evolute strutture molto diverse attraverso le quali era possibile volare"....

ferrua_notte : RT @LaStampa: Un gruppo di archeologi cinesi ha rinvenuto oltre 200 reperti archeologici in due antiche tombe situate a Xi’an, capoluogo de… - Maumol : RT @LaStampa: Un gruppo di archeologi cinesi ha rinvenuto oltre 200 reperti archeologici in due antiche tombe situate a Xi’an, capoluogo de… - Mariucc17684432 : RT @LaStampa: Un gruppo di archeologi cinesi ha rinvenuto oltre 200 reperti archeologici in due antiche tombe situate a Xi’an, capoluogo de… -