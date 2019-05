Calciomercato Roma | De Rossi e il rinnovo | il problema sono i tempi della scelta

Calciomercato - è derby tra Inter e Roma per un centrocampista [NOME E DETTAGLI] : Si sono affrontate qualche settimana fa in campo, sono distanziate da qualche punto in classifica ma una è vicina alla qualificazione in Champions mentre l’altra rischia di stare fuori anche dall’Europa League dopo la beffa di Genova di domenica scorsa. Ma Inter e Roma pensano anche al mercato, con i nerazzurri vicini all’ingaggio di Antonio Conte per la panchina. Calciomercato Inter, vicino l’arrivo di Conte: col ...

Calciomercato Roma - le news sul nuovo allenatore di Gianluca Di Marzio. VIDEO : La società giallorossa era però già pronta ad accogliere questa notizia, come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport. "La Roma ha fatto un tentativo " la sua ricostruzione - ma non era mai stata ...

Calciomercato Roma : Con Petrachi dal Torino arriva un difensore? : Calciomercato Roma: Con l’arrivo del DS granata, potrebbe arrivare nella Capitale anche un difensoreCalciomercato Roma / Petrachi / IZZO – La Roma si appresta a chiudere la stagione, che con ogni probabilità la vedrà fuori dalla Champions League.Claudio Ranieri con ogni probabilità non sarà il tecnico della prossima stagione, ma è ancora incerto il futuro della panchina giallorossa. Come riportato da Romanews.eu, però, la ...

Calciomercato - Conte dice no alla Roma : "Allenerò lì - ma non adesso" : Ricordo la promessa fatta: " Ci vorrà tempo, ma l'obiettivo è tornare sul tetto del mondo" . Non sono riuscito a completare la promessa. Se torno? I matrimoni, per esserci, devono essere da ambedue ...

Calciomercato Inter e Roma - testa a testa per Conte : Numerosi i sondaggi effettuati dai giallorossi, con il suo ex vice Angelo Alessio che al 'Corriere dello Sport' ha spiegato: 'Conte è intrigato dal progetto, anche se non dovesse arrivare la ...

Calciomercato Roma - Schick rimane : l’agente conferma : Calciomercato Roma, Schick non si muove – Da due anni in casa Roma è forse il giocatore con il punto interrogativo più grande stampato sulla maglietta. Patrick Schick all’ombra del Colosseo non è praticamente mai riuscito ad affermarsi come il talento che aveva incantato alla Sampdoria, rimanendo spesso ai margini della rosa con Di Francesco. […] L'articolo Calciomercato Roma, Schick rimane: l’agente conferma proviene da ...

Roma - l’agente di Schick chiarisce le intenzioni per la calda estate di Calciomercato : Roma, l’agente di Schick ha parlato del futuro del suo assistito destinato a restare in giallorosso anche nella prossima annata Patrik Schick ancora non ha mostrato il suo grande talento al pubblico della Roma. Il calciatore ceco fatica ad imporsi in giallorosso, ma il suo futuro non sembra essere in bilico in vista della calda estate di calciomercato. “Sono stato a Roma la scorsa settimana – ha spiegato il suo agente ...

Calciomercato Roma - offerto scambio Cavani-Dzeko : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i parigini vogliono rafforzare la squadra aggiungendo un bomber di esperienza. Dzeko piace così tanto che, stando alla medesima fonte, sono persino arrivati a ...

Calciomercato Roma - Capello : 'Conte sulla panchina giallorossa può fare grandi cose' : ... l'ultimo a vincere lo scudetto a Roma nel 2001: "La squadra è buona e con due acquisti giusti può fare davvero qualcosa d'importante " ha dichiarato a Sky Sport - Ci sono dei giovani di qualità, ...

Calciomercato Roma : Antonio Conte tra le possibili scelte per la panchina giallorossa : Dopo la condivisione di alcune foto che ritraggono l'ex commissario tecnico della Nazionale, del Chelsea e della Juventus Antonio Conte, all'aeroporto di Fiumicino, i tifosi giallorossi hanno subito pensato in grande, accostando la sua figura a quella del prossimo allenatore della squadra della Capitale. Le parole di Francesco Totti ''Antonio Conte è un vincente e in questi giorni si sta parlando moltissimo del suo avvicinamento a Roma, ma ...

Calciomercato Roma - Graziani : Conte prossimo allenatore : ... 'Da quello che so io, Conte l'anno prossimo allenerà la Roma', le parole a 'Sport Mediaset XXL' dell'attaccante campione del mondo a Spagna '82. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo ...

Calciomercato - la Juve starebbe lavorando ad uno scambio con la Roma per Manolas : In estate assisteremo sicuramente ad un Calciomercato scoppiettante. I top club di Serie A sono pronti a rinforzare le loro rose e molto passerà dalle conferme o meno degli allenatori in panchina. Ad esempio la Juventus dovrebbe ripartire da Allegri come ha confermato nei giorni scorsi il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel post match di Champions League fra i bianconeri e l'Ajax. A proposito del club bianconero ci attendiamo una sorta ...

Calciomercato Roma – Nzonzi non convince - possibile addio in estate : su di lui Arsenal e due club francesi : Steven Nzonzi ha fortemente deluso la Roma, possibile la sua cessione in estate: il centrocampista francese interessa ad Arsenal, Mariglia e Monaco Arrivato da campione del mondo, per 26 milioni più bonus, un investimento importante che avrebbe dovuto regalare al centrocampo della Roma una figura che avrebbe unito esperienza, quantità e qualità, permettendo alla mediana giallarossa di fare il salto di qualità necessario per giocare in ...

Calciomercato Roma - Lorenzo Pellegrini : 'Futuro? Certe dinamiche non le gestisci da solo' : La sfida contro i nerazzurri è uno dei temi trattati da Pellegrini nell' intervista esclusiva a Sky Sport 24 , in cui ha parlato anche del suo futuro. Arrivate da due vittorie di fila senza prendere ...