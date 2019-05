Un' esperta di linguaggio del corpo rivela che genitori saranno Harry e Meghan

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019)Markle e il principehanno finalmente mostrato il loro royal baby al mondo e, in men che non si dica, gli esperti didelsi sono prodigati per dare un’interpretazione del comportamento dei neo-durante la prima uscita ufficiale col piccolo erede. Lo riporta il Daily Mail.L’Judi James ha spiegato che, mentre il Duca di Sussex teneva in braccio il bambino,lo sfiorava per rassicurarlo tutto il tempo.Judi James ha spiegato: “sembrerebbe aver preso sul serio i suoi compiti e guardando il bambino amorevolmente aveva i tratti del viso molto rilassati”. ”È sembrato più capace e sicuro di sé rispetto agli altri papà della casa reale al primo figlio”, ha aggiunto. “Le sue braccia e le sue mani non erano tese, anche se poteva essere aiutato dalla tecnica di ...

LetteraDonna : Durante un'intervista, un'esperta ha analizzato il linguaggio del corpo dell'attrice @brielarson. Ed è venuto fuori… -