Siri | Di Maio | Lega lo faccia dimettere e non arrivi a conta in Cdm

Siri - Di Maio : “Si dimetterà - abbiamo maggioranza in Cdm. Lega sceglie strada della casta” : Luigi Di Maio, intervistato a CartaBianca da Bianca Berlinguer bacchetta la Lega per aver intrapreso la strada "della vecchia politica, quella che protegge sempre i suoi politici". È sicuro della decadenza di Siri: "Può tornare a fare il senatore. Decadrà da sottosegretario, noi abbiamo la maggioranza in cdm, nove a sei".Continua a leggere

Caso Siri - Di Maio : 'Assurdo che ci sia spaccatura - non saremo noi ad aprire crisi di governo' : 'Trovo assurdo che ci siano spaccature su un'inchiesta per corruzione' e 'spaccarsi su una battaglia che ci dovrebbe vedere uniti alla Lega è un messaggio sbagliato dato al Paese'. Così il vicepremier ...

Di Maio : “M5s rompiscatole? Salviamo faccia a istituzioni”. E su Siri : “Assurda frattura di governo su corruzione” : “Siamo stati descritti e siamo tuttora descritti come un Movimento di rompiscatole, di esagerati su questi temi però l’emergenza esiste e riusciamo anche a fermare senza sapere cosa ci sia dietro alcuni malintenzionati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Ricordo sempre che sono stati il ministero dello Sviluppo economico e i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fermare la norma ...

Luigi Di Maio ha lanciato l'ennesimo attacco contro Armando Siri alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe discuterne le dimissioni. Il leader del M5s è tornato a chiedere un passo indietro al sottosegretario leghista, indagato per corruzione e ora finito in un'altra bufera per una contro

