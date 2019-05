Salute | check up gratis e sport | Longevity Run per invecchiare bene

Medicina : premio “Check-up Salute” alla Cattolica e a un giovane cervello della Sapienza : Eccellenze della Salute in Italia. Gianni Letta, presidente del Comitato dei Garanti del Forum ‘Un Check-up per l’Italia’, ha consegnato oggi a Roma il ‘premio Biagio Agnes Check-up Salute 2019’ all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e al magnifico rettore Franco Anelli, per il ruolo dell’ateneo come struttura d’eccellenza internazionale per la ricerca scientifica, e a Giorgio Grani ...