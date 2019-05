Roma | certa la permanenza di Florenzi

Roma - Juan Jesus in ospedale per accertamenti. De Rossi - guai al flessore : Roma - Nella vittoria per uno a zero della Roma contro l'Udinese Ranieri è stato costretto a due cambi forzati per infortunio. Juan Jesus è uscito all'intervallo per un trauma cranico subito nello ...

Fumo dalla scala mobile in stazione Termini a Roma : bloccata - sono in corso gli accertamenti : Fumo da una scala mobile all’interno della stazione Termini di Roma. Secondo quanto si e’ appreso, e’ accaduto nel primo pomeriggio su un impianto che porta alla terrazza Termini e che e’ stato chiuso. Sul posto la polfer. sono in corso accertamenti per chiarire cosa e’ accaduto. Tra le ipotesi che il fumo sia partito dal motore. L'articolo Fumo dalla scala mobile in stazione Termini a Roma: bloccata, sono in corso ...