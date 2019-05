Ragazzina di 15 anni violentata | stava tornando da scuola

Vede qualcosa nella sabbia - Ragazzina trova dente di uno squalo vissuto milioni di anni fa : La storia di una ragazzina statunitense che durante una passeggiata sulla spiaggia ha scoperto il dente di un megalodonte, una specie estinta di squalo vissuta milioni di anni fa. Per uno scherzo del destino suo padre è un grande estimatore di simili reperti e per oltre 25 anni ha cercato in lungo e in largo sulle spiagge della zona senza mai trovare niente.Continua a leggere