Quando la vela è solidale | tra regate per non vedenti e la festa del volontariato

Di Battista rivela : 'Mi ricandido tra 4 anni - o Quando cadrà il Governo' : Dopo una misteriosa assenza dai circuiti televisivi durata più di due mesi, Alessandro Di Battista torna al centro dell'attenzione politica. Lo fa partecipando ad "Accordi e Disaccordi", il programma di Scanzi e Sommi sul Nove. Lì ha rivelato che alle prossime elezioni politiche si ricandiderà: dunque fra 4 anni, o anche prima, se il Governo non dovesse reggere sino alla naturale scadenza del mandato. Di Battista si candiderà ...

Da Klopp a Ibrahimovic - le rivelazioni di Boateng : “vi racconto cosa fa Zlatan Quando perde in allenamento” : Il centrocampista del Barcellona ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, di cui uno relativo al rapporto con Ibrahimovic Una Liga vinta pochi giorni fa con il Barcellona, una semifinale di Champions da giocare con il Liverpool per costruirsi il sogno di arrivare a Madrid. Lapresse Kevin-Prince Boateng si gode il momento, lavorando duramente per farsi trovare pronto in vista di questo esaltante finale di stagione. Il ...

Matteo Salvini - la rivelazione ai big della Lega : 'Crisi di governo - Quando potremmo aprirla' : Sotto assedio. Questa la condizione in cui si trova Matteo Salvini . Assedio grillino, con Luigi Di Maio e compagni che picchiano duro da giorni e durissimo da che è emersa l'indagine nei confronti di ...

Matteo Salvini - la rivelazione ai big della Lega : "Crisi di governo - Quando potremmo aprirla" : Sotto assedio. Questa la condizione in cui si trova Matteo Salvini. Assedio grillino, con Luigi Di Maio e compagni che picchiano duro da giorni e durissimo da che è emersa l'indagine nei confronti di Armando Siri. Ma anche assedio leghista, con molti big che nel partito insistono per archiviare il p

Halsey ha svelato cosa la intimidiva di più Quando era sul set di “Boy With Luv” con i BTS : Molto comprensibile The post Halsey ha svelato cosa la intimidiva di più quando era sul set di “Boy With Luv” con i BTS appeared first on News Mtv Italia.

Scarlett Johansson rivela : “Quando i fan mi incontrano dal vivo restano delusi : ecco perché” : Dopo aver annunciato al mondo di essere single e in cerca di un compagno, Scarlett Johansson ha rivelato in un’intervista a Cosmopolitan Uk che molti suoi ammiratori rimangono delusi quando la incontrano dal vivo. Il motivo? La sua altezza. L’attrice americana è alta infatti 1 metro e 60 e la cosa, dice, non piace molto ai suoi fan. “Mi dicono: ‘Wow, sei davvero bassa. Sei molto più bassa di quello che pensavo'”, ha ...

Scarlett Johansson ha rivelato cosa le dicono più spesso i fan Quando la incontrano : E non è una cosa molto educata The post Scarlett Johansson ha rivelato cosa le dicono più spesso i fan quando la incontrano appeared first on News Mtv Italia.

Vladimir Luxuria rivela : “Sono andata con una donna. Ci siamo baciate con la lingua ma Quando con la bocca è scesa lì sotto…” : Vladimir Luxuria ha raccontato senza censure alcuni episodi della sua vita privata in un’intervista a Le Iene. Il tema, neanche a dirlo, era il sesso. “Sono andata con una donna. Ci siamo baciate con la lingua, le ho toccato il seno e subito ho pensato: ‘Lo voglio pure io così’. Ma quando poi con la bocca è scesa lì sotto non mi si alzava niente, sembrava che masticasse una cicca. Non mi eccitava”, ha raccontato. “Perché ...

Pamela Prati a Live svela Quando si farà vedere Marco Caltagirone : Live Non è la d’Urso: Pamela Prati conferma la relazione con Marco Caltagirone Pamela Prati ha mandato un video alla redazione di Live Non è la d’Urso per dire finalmente la sua verità sulla faccenda del presunto matrimonio con Marco Caltagirone. Difatti, dopo ciò che è stato scritto ultimamente da Dagospia, molti hanno iniziato a pensare che il legame sentimentale con quest’ultimo sia stata solo una messa in scea architetta ...

La casa di carta 3 : svelata la data di uscita. Ecco Quando arriverà su Netflix : La casa di carta 3: svelata la data di uscita Stanno per tornare le vicende de Il Professore, Tokyo e di tutti gli altri personaggi della seria tv Netflix, La casa di carta (conosciuto anche come La casa de papel). La terza stagione, super attesa, tornerà molto presto. Ad annunciare il ritorno del cast e […] L'articolo La casa di carta 3: svelata la data di uscita. Ecco quando arriverà su Netflix proviene da Gossip e Tv.

Trono Over : Sossio e Ursula svelano Quando nascerà il bambino : Sossio e Ursula del Trono Over rivelano il mese in cui nascerà il bambino Ursula Bennardo e Sossio Aruta, quasi 2 settimane fa, hanno partecipato ad una delle varie registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. In quella circostanza la coppia, come riportato dalle anticipazioni, ha annunciato di essere in dolce attesa. E a distanza di settimane da quell’annuncio Sossio e Ursula del Trono Over hanno rivelato quando nascerà il bambino. ...

F1 - la rivelazione di Hamilton : “ecco cosa mi son sentito di fare Quando ho superato Leclerc” : Il pilota della Mercedes ha rivelato un piccolo retroscena avvenuto al momento del sorpasso su Leclerc Una gara stranissima, un Gran Premio simile ad una fiction per i numerosi colpi di scena avvenuti nel corso dei 57 giri disputati sul circuito di Sakhir. A vincere è stato Lewis Hamilton, grazie alla grande fortuna che ha baciato in fronte la Mercedes, riuscita a centrare un’insperata doppietta grazie al problema occorso a Leclerc ...

"Io e Geri abbiamo fatto sesso Quando eravamo nelle Spice". Le rivelazione shock di Mel B : Il tour che sancisce la reunion delle Spice Girls poteva rischiare di saltare dopo la testimonianza shock di Mel B che ha confessato di aver fatto sesso con Geri Horner durante l'apice della loro fama negli anni '90. La cantante apertamente bisessuale, 43 anni, ha fatto la rivelazione durante le riprese di Life Stories di Piers Morgan, raccontando sfacciatamente all'emittente delle "grandi tette" di Geri e aggiungendo: "È successo e ...

Francia - Deschamps svela : “Ecco fino a Quando rimarrò” : Francia Deschamps – E’ diventato una leggenda e, con la vittoria del Mondiale anche da allenatore, è entrato ancor di più nel cuore dei tifosi francesi. Didier Deschamps ha commentato, in un’intervista al sito ufficiale della Nazionale francese, il cammino verso i prossimi europei: “Mi piacerebbe continuare fino alla prossima Coppa del Mondo (2022 in […] L'articolo Francia, Deschamps svela: “Ecco fino a quando ...