PopHeartTour 2019 | che splendore questa Giorgia!

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Giorgia al Forum di Assago, maggioGiorgia al Forum di Assago, maggioGiorgia al Forum di Assago, maggioGiorgia al Forum di Assago, maggioGiorgia al Forum di Assago, maggioGiorgia al Forum di Assago, maggioGiorgia al Forum di Assago, maggioIn due ore e mezzo la sentiamo cantare (le canzoni degli altri ma anche le sue, ché «quelle ve le beccate ppeforza!»); la vediamo scatenarsi sul palco a ritmo di dance, saltellare come una ragazzina in abiti (bellissimi) Dior, piegarsi per firmare autografi a una bambina chiedendo «Mi reggi il microfono?». Senza mai nota ferire, acuto perire. Ché con quella voce può fare tutto, Giorgia. Al punto da ridefinire il concetto stesso del verbo «cantare», quasi eufemistico per lei.Forte di un guardaroba da sogno, ma allo stesso tempo armata di un semplicità spontanea e a tratti disarmante, la cantante romana ha inaugurato ...

counneuliewoo : RT @francorodi71: Su @MusicAttitudeIT le foto di @Giorgia al @palaalpitour #giorgia #pophearttour -