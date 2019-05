Pensioni | a giugno scattano i tagli ma la stangata sarà per pochi

Pensioni d'oro - Inps : "Da giugno partono tagli sopra i 100mila euro" : Come previsto dalla Legge di bilancio 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge, e fino al 31 dicembre 2023, verranno effettuati i tagli delle Pensioni di importo ...

Taglio Pensioni d’oro! Da giugno via al prelievo da quelle sopra i 100mila euro : Scatta la sforbiciata sulle pensioni voluta dai grillini. L'Inps pronta per il "prelievo" sugli assegni di giugno. Il Taglio sulle pensioni d’oro previsto dalla prima legge di bilancio del governo Conte diventa realtà. Una circolare dell’Inps annuncia il via da giugno: la riduzione partirà dal 15% per la quota di assegni tra 100mila e 130mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota oltre 500mila euro. La manovra approvata dalla ...

Pensioni ultime notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

Pensioni : 1 giugno in piazza - in Sicilia al via assemblee organizzate : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - La tutela delle Pensioni, una legge sulla non autosufficienza, il diritto all’assistenza sanitaria adeguata e la riduzione delle tasse. Sono alcune delle motivazioni che porteranno i pensionati, con i sindacati di categoria Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati, in piazza

Pensioni : mobilitazione sindacale il 1° giugno - preoccupazione espressa anche dai Comitati : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 maggio 2019 vedono emergere nuovamente le rivendicazioni delle parti sociali. I principali sindacati si stanno infatti preparando per una nuova mobilitazione nazionale che avrà luogo nelle prossime settimane, durante la quale si chiederà maggiore attenzione rispetto alle tematiche previdenziali. Nel frattempo anche dal CODS (ovvero il Comitato Opzione Donna Social) emerge preoccupazione per le mancate ...

Pensioni ultime notizie : ricalcolo giugno e Quota 100 - diffide all’Inps : Pensioni ultime notizie: ricalcolo giugno e Quota 100, diffide all’Inps Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano il ricalcolo dell’assegno previsto per diversi pensionati nel mese di giugno. A fine maggio ci sono le elezioni europee e a giugno dovrebbe avvenire un cambiamento importante, ma in negativo, per alcune categorie di pensionati. Una mossa tipicamente elettorale lo slittamento della “penalizzazione” subito dopo le ...

Pasticcio. Pensioni - a giugno milioni di assegni mini . Sale la protesta : Riprendono le proteste dei pensionati a proposito sia del "raffreddamento" dell'indicizzazione dei trattamenti sia dei "contributi di solidarietà ". Ad aprire il fuoco è stata Feder Spv, sigla poco ...

Troppo denaro percepito : da aprile Pensioni al ribasso ed a giugno probabile conguaglio : Nel commentare il voto regionale in Basilicata il nuovo segretario del PD Zingaretti ha chiesto esplicitamente al governo di porre un freno ai tagli sulle pensioni relativi alla perequazione che da aprile molti pensionati subiranno. Evidente che l’argomento interessi molto l’opinione pubblica perché il nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni al costo della vita produrrà l’effetto di ridurre gli importi che molti pensionati riceveranno ...