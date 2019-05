Navigator | quasi 80mila candidati per 3mila posti

Reddito di cittadinanza - quasi 79mila candidati per i 3mila posti di Navigator : Prima scrematura in base ai titoli, sessantamila accederanno alle prove. Di Maio: 'Avanzerà un miliardo dai fondi stanziati, li destineremo a chi fa figli'

Quasi 80mila aspiranti Navigator : Sono 78.788 i candidati per i 3mila posti da navigator alla scadenza dell'avviso, oggi 8 maggio 2019 alle ore 12. E' quanto si legge in una nota dell'Anpal. "Un ulteriore importante passaggio sulla ...

Navigator - già in 16mila per 3mila posti : solo dalla Sicilia quasi 2500 candidature : Laureati in giurisprudenza, Siciliani e campani o comunque del Sud Italia: è questo il profilo degli aspiranti Navigator. In...