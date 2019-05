Mose | la proposta di Toninelli | “Tassa di scopo per pagare gestione” Zaia | “Non tiro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Scontro a distanza tra il ministro delle Infrastrutture Daniloe il governatore leghista del Veneto Lucasul. Il Mit ha infatti presentato un emendamento al decreto Sblocca cantieri che prevede la nomina di un Commissario straordinario al sistema di dighe mobili per la difesa di Venezia dall’acqua alta e stima in circa 100 milioni l’anno il costo per la gestione e la manutenzione delle barriere. Secondo la relazione tecnica i soldi andranno trovati “mediante una compartecipazione finanziaria da parte delle Amministrazioni e degli Enti a vario titolo interessati al corretto funzionamento del Sistema”. Ovvero lo stesso Mit, il Tesoro, il ministero delle Politiche agricole, quello dei Beni culturali e la Regione Veneto con 15 milioni ciascuno, Città metropolitana e Comune di Venezia con 10 milioni ciascuno e Autorità di sistema portuale con 5 ...

COSTRUIREnews : DL #SBLOCCACANTIERI: proposta per un nuovo Commissario del #MOSE - INGENIOnews : DL #SBLOCCACANTIERI: proposta per un nuovo Commissario del #MOSE - mose_sorbo : Avevamo ragione: Zanda ritira la proposta PD per aumentare gli stipendi dei parlamentari -