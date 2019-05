Madrid | Djokovic e Fognini buona la prima

ilfogliettone

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Parte col piede giusto il cammino di Fabionel Masters 1000 diuscita del ligure dopo i lievi problemi fisici causati dalla vittoriosa campagna di Montecarlo e ricco prologo all'attesissimo suo ritorno all'Open Bnl di Roma.ha sconfitto senza grossi patemi il britannico Kyle Edmund, portando a casa due set (6-4, 6-3) in nemmeno un'ora e mezza di gioco, guadagnandosi l'accesso al secondo turno dove incontrera' il vincente della sfida tra l'australiano John Millman e lo statunitense Steve Johnson, con giustificate speranze quindi di proseguire il proprio cammino.Non e' andato bene, invece, l'esordio di Marco Cecchinato, subito eliminato dall'argentino Diego Schwartzman, che si e' imposto in tre set col punteggio di 6-0, 4-6, 6-1. Tutto sembrava facile per, che ha messo a segno un break gia' in avvio ma ha poi immediatamente ceduto a sua volta il ...

