La Lega di A lancia l' app sulla finale

Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup finale 2019 Fan+” : L’esperienza della finale di TIM CUP inizia da oggi grazie a “Tim CUP finale 2019 Fan+” (www.fanplus.it), l’app mobile di Infront pensata per entrare nei cuori dei tifosi, amplificando le emozioni della partita e la fan experience allo stadio. Grazie a quiz, sondaggi, video e contenuti esclusivi in avvicinamento alla finale di TIM CUP, tutti gli appassionati potranno vivere in anteprima la sfida tra Atalanta e Lazio. Disponibile su Play ...

La Polizia lancia "Il mio diario" per avvicinare gli studenti alla Legalità : Mercoledì 8 maggio , anche nella provincia di Terni, si svolgerà la cerimonia di presentazione del progetto "Il mio diario", relativo all'anno scolastico 2019/2020, un'iniziativa della Polizia di ...

Dopo il caso di Viterbo - la Lega rilancia sulla castrazione chimica : Matteo Salvini torna a cavalcare la battaglia sulla castrazione chimica per gli stupratori. "Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza è che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o ...

Di Maio lancia le 5 leggi per il 2019 : “Dal taglio stipendi eletti a conflitto di interessi e acqua pubblica. Lega è con noi?” : Cinque leggi da approvare entro il 2019 e da fare insieme ai soci di governo della Lega. Che sia un segnale di pace o una provocazione, in piena campagna elettorale per le Europee, Luigi Di Maio ha deciso di rilanciare su cinque temi cari ai 5 stelle: la legge per togliere la sanità dai partiti, quella sull’acqua pubblica, il conflitto di interessi, il salario minimo e il taglio dei parlamentari. “E’ il momento di andare ...

Pd - Zingaretti lancia “lista aperta” e attacca la Lega : Il format e' a meta' tra il talk e il talent show: Nicola Zingaretti siede su un alto sgabello, cartellina in mano, introduce i candidati, poche parole di biografia prima di chiamarne il nome. E loro, capilista e secondi tra le candidature al Parlamento Europeo, hanno cinque minuti per farsi conoscere e convincere a scegliere la lista unitaria del Partito democratico, quella in cui sono confluite persone dai profili piu' diversi ma - assicura il ...

Niente Salva-Roma. Ma la Lega rilancia : "Piano per la Capitale" : È sempre la solita solfa. Nessuno dei due litiganti accetta di uscire sconfitto dal braccio di ferro. Il Salva-Roma uscito ieri notte da Palazzo Chigi è una mezza batosta per i Cinquestelle eppure ora i grillini mostrano ottimismo e soddisfazione e dicono: in Parlamento troveremo modo di migliorare la situazione. Dall'altra c'è il leader della Lega cui (evidentemente) hanno consigliato di non spingere troppo sul pedale dell'anti-romanità e di ...

Lago d'Iseo : Legambiente lancia l'allarme inquinamento : C'è bisogno pertanto di una nuova politica ambientale e di tutela della salute. La serie impressionante di incidenti di questi giorni: gli incendi e gli incidenti avvenuti a Tavernola, a Marone e ...

Stop sussidi alle fonti fossili : Legambiente presenta il dossier e lancia l'allarme : INVESTIRE IN RINNOVABILI AIUTEREBBE L ' ECONOMIA Eppure è ormai un dato di fatto; le fonti rinnovabili sono sempre più competitive . Basterebbe eliminare questi sussidi per sostituire centrali ...

Conflitto di interessi - i 5Stelle lanciano una nuova sfida alla Lega 'Ora acceleriamo sulla legge' : È come un fiume carsico, il Conflitto di interessi. Riemerge nel dibattito pubblico ciclicamente. E diventa spesso terreno di scontro tra 5Stelle e Lega. Con il Movimento che agita l'argomento ...

Criptovalute - tutti i rischi Legali di una Ico. Per chi la lancia e per chi compra : Lo scorso 19 marzo la Consob ha pubblicato il documento per la discussione afferente Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività. Si tratta dell’avvio di un attività dialettica con tutti gli stakeholders (risparmiatori, promotori, professionisti ecc.) al fine di raccogliere pareri e punti di vista diversi, utili a orientare il legislatore nell’attuale fase de iure condendo, sul fenomeno delle Ico. Cos’è una Ico Ico è ...

Verso le europee - Di Maio lancia le candidate e FdI si smarca da Lega e Forza Italia per un governo senza M5s : Alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia sul palco Giovanni Toti: 'alle europee voterò Berlusconi, da Forza Italia non mi muovo'