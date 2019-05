Juve | la società ha deciso i cinque giocatori che non andranno via

Juventus - tifoso bianconero mima aereo caduto a Superga : Daspo di 5 anni da parte della società : Cinque anni senza poter mettere piede all’Allianz Stadium. E’ la pena che dovrà scontare un tifoso della Juventus che venerdì scorso, durante il Derby della Mole, era stato ripreso mentre mimava il volo di un aereo con chiaro riferimento alla tragedia di Superga di cui il giorno successivo, il 4 maggio, si è celebrato il 70esimo anniversario. Un gesto offensivo nei confronti del club granata che non è piaciuto alla Juventus la ...

Chiesa Juventus - la società apre alla cessione : Paratici pronto all’assalto : Chiesa Juventus – Fabio Paratici vuole portare a Torino l’attaccante della Fiorentina piace alla Juventus che lo corteggia già dalla scorsa estate. Adesso però tutto potrebbe prendere una svolta interessante sia per i bianconeri che per il bomber viola. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, l’attaccante viola avrebbe dato l’ok per iniziare una trattativa con i bianconeri. […] More

Il solito Allegri - Juventus falcidiata dagli infortuni : la società prenda provvedimenti! : La Juventus deve porre fine alla “moria” di calciatori che è classica delle stagioni di Massimiliano Allegri già dai tempi del Milan Ricordate la vecchia querelle legata ad Allegri ed agli infortuni? Ebbene, la tendenza del buon Max a massacrare i propri calciatori provocando valanghe di problemi fisici sta proseguendo senza sosta. Qualcosa nella preparazione fisica imposta da Allegri non convince, ne sanno qualcosa i tifosi ...

Juventus - dopo la sconfitta in Champions il titolo crolla in Borsa e la società bianconera s’interroga : Il ko con l’Ajax porta uno scossone anche a Piazza Affari. Tra diritti tv e premi la società bianconera vede sfumare la possibilità di guadagnare fino a una trentina di milioni in più degli oltre 90 già messi in tasca

Serie A - la Juventus vince perché è una società modello : La Gazzetta dello Sport ha pubblicato di recente i bilanci delle società calcistiche relative alla stagione 2017-18; l’analisi dei dati conferma quel che è noto a tutti: la società Juventus è un’eccellenza. È eccellente innanzitutto come società, per esempio di recente è entrata nella Top 30 delle società quotate e inoltre perché è stata la prima a realizzare, nel 2011, lo stadio di proprietà. Lo è, di riflesso, come squadra, visti i successi a ...

Juve - Nedved : Tanti giovani con la Spal? È motivo di orgoglio per tutta la nostra società : ... 'Non immaginavo questo percorso, vincere è molto difficile e lo sanno solo quelli che hanno vinto e rivincere è ancora più difficile' , ha spiegato ai microfoni di Sky Sport. 'E' una cosa molto rara ...