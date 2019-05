Il problema non sono i rom ma la mancanza di case popolari

Alessandro Di Battista : “problema non è il fascismo - vera emergenza di questo Paese sono i ladri” : Secondo Alessandro Di Battista il dibattito tra fascismo e antifascismo è "deprimente" e "altamente pericoloso". L'ex deputato pentastellato sostiene che il vero problema dell'Italia, in questo periodo, non è il rischio di un ritorno del fascismo, ma la corruzione e lo sono tutti i "ladri" che secondo Di Battista agiscono nel nostro Paese.Continua a leggere

Giordana Angi fidanzata : “L’amore non un problema - mi sono sentita sola” : Giordana Amici fidanzata e storie d’amore travagliate Giordana Angi di Amici 18 è ritornata a parlare dell’amore. E, questa volta, l’ha fatto alle pagine del settimanale Chi. La cantante ha ammesso più di una volta di aver avuto una storia molto difficile con una ragazza, che è riuscita a superare solo grazie alla musica. Per […] L'articolo Giordana Angi fidanzata: “L’amore non un problema, mi sono sentita ...

Castiglione : problema non sussiste - a Casal Bruciato strumentalizzazione politica : Roma – “Io non parlerei di problema, il problema lo creano quegli individui imbecilli che a un mese dalle europee strumentalizzano in maniera esclusivamente politica e a fini personali la paura di chi ignora una realta’ e una cultura diversa. Abbiamo parlato con la famiglia, avevano nove bimbi in ufficio e sono spaventati: non esistono bambini rom e bambini italiani, esistono i bambini”. Lo ha detto l’assessore al ...

Conte : "Non sono un gestore. Io ho un problema con la vittoria" : Antonio Conte ha parlato anche del suo futuro da allenatore. Dettando le sue condizioni per il suo ritorno in panchina. "L'esperienza cge che ho fatto all'estero mi ha reso più forte - ha confessato ...

Il problema di Lucifer 4 è che parla di un diavolo che non è abbastanza diavolo : https://www.youtube.com/watch?v=KRQb74Cr9N0 Cancellata dopo che la terza stagione si era conclusa con un clamoroso finale aperto, Lucifer è stata acquisita da Netflix, che propone la quarta annata – composta di dieci episodi – della serie ispirata ai comics di Vertigo firmati da Neil Gaiman dall’8 maggio. Disinibito, bello, ricco e vagamente esotico, il protagonista eponimo di fumetti e show televisivo è nientemeno che il Signore degli Inferi, ...

VIDEO Valentino Rossi : “Non ha funzionato niente - ma il vero problema è l’accelerazione” : Non è soddisfatto Valentino Rossi per il sesto posto conclusivo nella gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della MotoGP: “Non eravamo particolarmente forti da nessuna parte, in staccata andava bene ma non benissimo, l’accelerazione è il nostro punto un po’ più dolente“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentino Rossi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Non sono veloce - non ho feeling. Le gomme sono un problema” : Venerdì molto difficile per Valentino Rossi che non è mai riuscito a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha concluso al sedicesimo posto nella classifica combinata dei tempi, non riuscendo mai a piazzare la zampata giusta nel corso delle due sessioni andate in scena a Jerez: sofferenza sia nella FP1 che nella FP2, la Yamaha ha riscontrato delle criticità sia con le gomme hard che con ...

Sì - su di noi gravano 74 procedure di infrazione. Ma il problema non sono le zucchine : Si avvicina il voto europeo e lo scontro tra due concezioni contrapposte: l’Europa come opportunità, l’Europa come fardello. Trattando soprattutto di diritti – però – ci sarebbe un terzo e forse più utile modo di vedere il rapporto con l’Unione: l’Europa come parametro. Per capire – nel campo del rigore, delle attenzioni e delle tutele – quanto davvero abbiamo le carte in regola per andare a battere i pugni sul tavolo. Iniziamo subito con i ...

Don Ciotti alla Sanità : 'Il problema sono le mafie non i migranti' : 'Bisogna rispondere ai bisogni reali delle persone, abbiamo bisogno di risposte reali, ci sono parole che sono stanche nel nostro Paese, che continuiamo a ripetere e c'è chi continua ad illudere. ...

Juventus - rinnovo Allegri : la conferma non è scontata - nuovo problema! : Juventus rinnovo Allegri- Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa di ieri prima del derby contro il Torino, ha colto l’occasione per auto-confermarsi sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e le grandi motivazioni per proseguire il suo cammino sulla panchina juventina. Occhio però alla situazione contrattuale. […] More

Scienziati : plastica biodegradabile non risolve il problema dell'inquinamento - : Stop cotton-fioc non biodegradabili, Realacci: per nuova economia Tuttavia, nessuno dei sacchetti è scomparso completamente con qualsiasi mezzo: tutti hanno lasciato una traccia dietro di loro. In ...

Al Bano : "'Bella ciao' al Concertone? Non vedo il problema" : Roma, 2 mag., AdnKronos,, di Alisa Toaff, - di Alisa Toaff "'Bella ciao' è una canzone nata per motivi condivisi da chi voleva un'Italia libera dal nazismo e dal fascismo e rappresenta un'epoca ...

Siccità - ANBI : la situazione idrica “è migliorata - ma il problema non è definitivamente risolto” : “Pioggia e neve dei giorni scorsi stanno tranquillizzando sullo stato delle riserve idriche anche nelle regioni settentrionali del Paese, confermando, però, l’urgenza di dotare il Paese di nuove infrastrutture idriche per fare fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici. La neve caduta abbondantemente sui rilievi si scioglierà, infatti, repentinamente con l’arrivo dei primi caldi di una stagione annunciata torrida, riversando una grande ...

Cagni : 'Adani? Quando commenta una partita tolgo il volume. Bel gioco? Se non vinci in Italia è un problema' : L'ex allenatore del Brescia , Gigi Cagni , ha parlato a MC Sport , della lite in tv fra Massiliano Allegri e Daniele Adani : 'Lo dico sinceramente, Quando c'è Adani tolgo il volume. Dopo una partita, sentire i suoi pistolotti farebbe arrabbiare anche me. Lele ...