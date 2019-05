Gli appuntamenti di mercoledì 8 maggio a Bologna e dintorni | Akio e Aki ad Angelica

Giro d’Italia 2019 : come vederlo gratis e in chiaro sulla RAI. Tutte le rubriche e Gli appuntamenti dalla mattina alla sera : Il Giro d’Italia 2019 sarà trasmesso in diretta tv gratis e in chiaro sui canali RAI. Il network pubblico ha rinnovato il contratto con RCS Sport e si conferma la casa del grande ciclismo insieme ad Eurosport, Tutte le tappe della Corsa Rosa saranno visibili pedalata dopo pedalata per non perdersi davvero nulla: le 21 frazioni, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, potranno essere fruite dal grande pubblico accendendo i propri ...

Al via Acqua Campus - al macfrut di Rimini : Gli appuntamenti di domani : Sarà l’incontro con le Istituzioni sul tema dei cambiamenti climatici e dell’utilizzo intelligente dell’Acqua ad inaugurare (domani) mercoledì 8 Maggio (ore 12.30, Area Incontri, spazio ANBI, pad.B5-027)il “cartellone” della presenza dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue al salone macfrut, che si apre nei padiglioni della Fiera di Rimini; a confrontarsi saranno: Alessandra ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv? Tutti Gli appuntamenti ed i programmi su Rai ed Eurosport : Sabato 11 maggio prenderà il via da Bologna il Giro d’Italia 2019, prima grande corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che vedrà al via autentici fuoriclasse del calibro di Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Tom Dumoulin (Sunweb) e Simon Yates (Mitchelton-Scott). La 102a edizione della Corsa Rosa prevede un programma di 21 tappe e si concluderà a Verona domenica 2 giugno. L’avvincente spettacolo sarà trasmesso in ...

Dalla lista di Perrone - al primo comizio in piazza di Salvemini. Gli appuntamenti domenicali dei candidati : candidati tutti in strada in questa prima domenica di maggio: Congedo ospita Fitto e lancia la lista di Perrone. Salvemini arriva a Porta San Biagio, mentre la Poli presenta le sue liste in piazza ...

Gli appuntamenti di domenica 5 e lunedì 6 maggio a Bologna e dintorni : Cristiano De Andrè : ... un mese con oltre duecento gruppi teatrali e 5mila giovani attori da 3 a 18 anni, per un totale di 160 spettacoli. INCONTRI I TESORI DELLA MUSICA Museo della Musica, Strada maggiore 34, ore 17, ...

La 35ª giornata di Serie A Tim e la grande boxe internazionale : Gli imperdibili appuntamenti del weekend su DAZN : Da non perdere nel weekend su DAZN: Udinese-Inter, Canelo-Jacobs di boxe, Benetton-Munster nei Playoff del Pro14 Un’altra ricca offerta di sport nel weekend targato DAZN. A partire da stasera, la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 40 eventi sportivi, da poter seguire sia live che on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, rugby, sport americani e motori. Calcio: Udinese-Inter, il ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo in tv - gratis e in chiaro sulla RAI. Tutti Gli appuntamenti ed i telecronisti : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale e si concluderà domenica 2 giugno con un’altra prova contro il tempo a Verona. Ci aspettano tre settimane di grande passione, 21 tappe da seguire pedalata dopo pedalata, un’avvincente lotta per la conquista del Trofeo Senza Fine e tanti campioni pronti a darsi battaglia sulle strade del Bel Paese. Tre cronometro per un totale di circa 60 km contro le ...

Gli appuntamenti del week end e della settiamana a Lecco : ... sviluppando un proprio stile ritrattistico alla descrizione della New York in trasformazione al tema della scienza, convinta della validità di fotografare i fenomeni scientifici, tanto che il suo ...

Il venerdì a Gli Orsi è tutto all'insegna della musica : a maggio 5 appuntamenti con Gli artisti di "Opificiodellarte" : Il ciclo di spettacoli di musica dal vivo si aprirà venerdì 3 maggio alle ore 18.30 con il primo gruppo: i Torpedo Blu. La band nasce come duo: Anais Drago, violino, e Giacomo Jack Lamura, chitarra e ...

Tutto pronto a Pescara per la seconda edizione di Luci Gialle - ecco tutti Gli appuntamenti : Alle 20 il penultimo incontro della giornata: "I giornalisti tra cronaca e thriller", protagonisti i giornalisti-scrittori Mariano Sabatini e Paolo Mastri, coadiuvati da Simone Gambacorta. Alle 21 ...

Gli appuntamenti a Bologna e dintorni di giovedì 2 maggio : Grigory Sokolov : Musica Grigory Sokolov Auditorium Manzoni, via de' Monari 1/ 2, ore 20.30, ingresso 25-60 euro La "Sonata in do ...

Gli appuntamenti di mercoledì 1 maggio a Bologna e dintorni : la Festa degli Aquiloni : MUSICA CONCERTO DEL PRIMO maggio Piazza maggiore, ore 16.30, ingresso libero Dopo la mattinata con il corteo e il ...

Rieti - Gli appuntamenti del 1° Maggio in città e in tutto il Reatino : ... primo Maggio, come da tradizione, si chiuderà la stagione di teatro contemporaneo presso il Potlach di Fara Sabina con una grande festa, durante la quale si potrà assistere a diversi spettacoli, tra ...

Mercatini deGli hobbisti e dell'ingegno - il calendario deGli appuntamenti : Opere dell'ingegno 18 e 19 maggio " Campo Sportivo Montagna, in concomitanza con festa dello Sport,; 25 e 26 maggio " piazza San Domenico Guzman; 8 e 9 giugno " piazza Verdi; 22, 23 e 24 giugno " via ...