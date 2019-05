Giro di California 2019 | date | programma | orari e tv Il calendario completo

Giro di California 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. Tanta salita - nessuna cronometro; ma anche tre frazioni per l’edizione femminile : Domenica 12 maggio prenderà il via il Giro di California 2019, in programma fino a sabato 18. sette frazioni in linea per un’edizione priva di cronometro da Sacramento a Pasadena, un totale di 1251 km e ben 23 GPM. Contemporaneamente, negli ultimi tre giorni di corsa, avverrà anche la gara femminile, più breve anche nel chilometraggio delle tappe ma comunque sia sullo stesso tracciato degli uomini. E così analizziamo tappa dopo tappa ...