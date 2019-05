Giallo su Britney Spears | è lei a scrivere sui social?

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Continua a far parlare di sé, recentemente dimessa da una clinica psichiatrica presso cui è stata in cura per 30 giorni. La cantante 34enne si era a quanto pare rifiutata di assumere ...

Fr4ncyTUrry : Britney Spears: non è lei a scrivere i suoi post sui social – il giallo FreeBritney continua -