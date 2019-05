Genoa | dal Galatasaray arriva Gumus

Genoa-Roma 1-1 - Romero risponde a El Shaarawy. Giallorossi lontani dalla Champions : GENOVA - Al termine di un'infinita girandola di emozioni, Genoa e Roma pareggiano 1-1, un risultato che, alla fine, non accontenta nessuna delle due. Né il Genoa che recrimina per un rigore fallito al ...

Genoa-Roma diretta live - le formazioni ufficiali : Lapadula dal primo minuto : Genoa-Roma, le formazioni ufficiali – Dopo le gare delle 15 continua il programma valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 partita fondamentale per gli obiettivi di salvezza e Champions League, in campo Genoa e Roma. Momento negativo per la squadra di Cesare Prandelli, gli uomini di Ranieri credono al quarto posto e hanno una grande occasione. Ecco le formazioni ufficiali. Genoa-Roma, le formazioni ...

Genoa-Roma - dalle 18.00 La Diretta In gioco salvezza e Champions : E' una partita per cuori forti quella in programma oggi pomeriggio a Marassi alle ore 18 tra Genoa e Roma, per la 35esima giornata di Serie A; i liguri infatti hanno bisogno di punti per non trovarsi ...

Inter - decisione presa per il riscatto di Radu dal Genoa : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l' Inter avrebbe deciso di riscattare Andrei Radu dal Genoa nella prossima sessione di mercato. Qualora, come sembra, i nerazzurri riprendessero il classe '97 quest'estate, verseranno 15 milioni ...

Genoa - nuova protesta : tifosi fuori dallo stadio contro la Spal : Il campionato è entrato nella sua fase finale e inizia a sentirsi sempre più forte la pressione per le squadre che che hanno la necessità di ottenere punti preziosi per garantirsi la permanenza in Serie A. Tra queste c’è il Genoa, reduce dalla sconfitta contro il Torino e in una situazione che lascia poco tranquilli. […] L'articolo Genoa, nuova protesta: tifosi fuori dallo stadio contro la Spal è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

'Facciamo squadra per Genova' : Samp e Genoa unite dalla solidarietà : "Genova" contro "Superba", eccolo l'inedito derby di solidarietà che si giocherà il prossimo 27 maggio allo stadio Luigi Ferraris di Genova: da una parte la squadra composta da giocatori di Sampdoria ...

Ballardini non ritorna - avrebbe detto no anche al lauto premio salvezza offerto dal Genoa : Davide Ballardini avrebbe detto no al ritorno al Genoa. Nemmeno un lauto premio salvezza lo avrebbe convinto ad accettare nuovamente l'offerta di Preziosi, dopo i noti contrasti risalenti a qualche mese fa. Questo almeno è quanto emerge dal sito del giornalista sportivo Alfredo Pedullà, certo che il tecnico ravennate abbia preferito restare senza panchina pur di tornare ad allenare il club rossoblù. Rapporto deteriorato con Preziosi Nulla di ...

Caos Genoa - giusto continuare con Prandelli : i 5 motivi della conferma - dalla corsa salvezza alle alternative : E’ una situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu è reduce dall’ennesima sconfitta in campionato, ko casalingo contro il Torino che ha aumentato il malumore del presidente Preziosi. La salvezza non è stata ancora raggiunta, adesso il fondamentale scontro contro la Spal, il Genoa dovrà conquistare un risultato positivo per avvicinarsi all’obiettivo. Nel frattempo le ultime ore sono state caldissime, in ...

Serie A - il lento declino di Prandelli - dal flop Mondiale al Genoa in crisi : Era il 28 giugno del 2012. L'Italia batteva la Germania, favorita, con una doppietta di Balotelli e conquistava un posto in finale all'Europeo in Polonia e Ucraina. I tifosi azzurri erano ai piedi di ...

Bologna-Samp - Cagliari-Frosinone - Empoli-Spal - Genoa-Torino - Udinese-Sassuolo dalle 15 Le Dirette Le formazioni ufficiali : Bologna-SampDORIA. Va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Sampdoria, match di capitale importanza sia per i padroni di casa per per gli ospiti. I felsinei, 0-0 sul campo della Fiorentina la ...

Fiorentina-Bologna - Sampdoria-Genoa e Sassuolo-Parma La Diretta dalle 15 Le formazioni ufficiali : Fiorentina-Bologna. Fiorentina e Bologna si affrontano oggi in una partita di grande fascino, il derby dell'Appennino, che spesso ha vissuto momenti di forte tensione dentro e fuori il rettangolo di ...

Napoli-Genoa 1-1 : Juventus a un punto dallo scudetto : Il Napoli non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Genoa , nonostante l'uomo in più, espulsione di Sturaro al 28', e il gol di vantaggio, di Mertens ,. Nel recupero del primo tempo infatti arriva il ...

Ancelotti : «Sorpreso dalle prestazioni contro Empoli e Genoa» : Le pessime prestazioni di Empoli e Genoa hanno un colpevole: il calo di attenzione. Parola di Carlo Ancelotti che sa dove intervenire in questi quattro giorni (abbiamo difeso male) per vivere il “sogno Europa League Calo di attenzione «Dopo Roma la squadra ha calato il ritmo, l’attenzione, l’applicazione. In questo momento non difendiamo come si dovrebbe. Lasciamo troppo spazio tra e linee. Un problema dovuto a un calo di ...