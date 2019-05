Di Maio vince la battaglia con Salvini | revocato l' incarico a Siri

Presidente UPI De Pascale : 'Di Maio sbaglia a parlare di poltrone per le Province' : Regna ancora il caos per le Province, gli enti pubblici che il governo Renzi con la riforma Del Rio ha cercato di affossare. La materia è tornata prepotentemente in auge dopo lo scontro a distanza tra i due Vice Premier Salvini e Di Maio, con il primo favorevole al ripristino ed il secondo assolutamente contrario. Nel frattempo questi Enti sembra vadano avanti alla cieca, perché dopo la bocciatura del referendum e quanto previsto dal ddl Boschi, ...

Salvini replica a Di Maio : "Province? Non ho tempo per le polemiche" : Matteo Salvini dribbla a distanza le parole di Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno è oggi impegnato in una visita di Stato in Ungheria, ma rispondendo ai giornalisti non ha voluto replicare all’altro vicepremier. "Mi sto occupando di sicurezza, non ho tempo di rispondere alle polemiche", ha dichiarato Matteo Salvini. In queste ore il ministro del Lavoro è tornato su due terreni di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle, ovvero il caso Siri ...

Di Maio : 'Chi vuole le Province si trovi un altro alleato'. Salvini : 'Non ho tempo per le polemiche' : ... nonostante la riforma introdotta dalla Legge Delrio del 2014 e i numerosi tentativi della politica di abolirle. 'Oggi tali enti continuano a pesare sulla collettività e i loro costi di funzionamento ...

Di Maio : "Chi rivuole le Province si trovi un altro alleato" : Secondo i dati forniti dal Codacons le Province italiane costano ancora 185 euro l'anno a famiglia, nonostante la riforma introdotta dalla Legge Delrio del 2014 e i numerosi tentativi della politica ...

Di Maio presenta il programma elettorale M5S per le europee : le province sono uno spreco - Sky TG24 - : Durante la presentazione del programma elettorale in vista delle europee, il vicepremier afferma: "Non è aumentando le poltrone che si risolvono i problemi degli italiani". Poi su Siri: "Questione ...

Negli accordi commerciali e nell'economia diciamo Italia first". "In Europa sono anni che è bloccato il regolamento sul 'made in' - rimarca - quello si deve sbloccare e aiuterebbe sicuramente l'...

