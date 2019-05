Censis : no Italexit - gli italiani non sognano la fuga dalla Ue : Roma, 8 mag., askanews, - Il 66,2% degli italiani non vuole l'uscita dall'euro e il ritorno alla lira. Il 65,8% è contrario al ritorno alla sovranità nazionale con l'uscita dall'Unione europea. Il 52% ...