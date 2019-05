Borse e BTp | dove vanno i mercati tra elezioni Ue e “trade war”

ilsole24ore

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Gli esperti: i listini attualmente non scontano la vittoria dei sovranisti. Piazza Affari e governativi italiani: pesano le avvisaglie di fine tregua tra Bruxelles e Roma e i timori sulla tenuta dell’Esecutivo. Negli Usa aumenta la volatilità ma secondo gli analisti tecnici l’impostazione di fondo resta positiva. ...

