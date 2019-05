Al via Cdm sul caso Siri | nessun contatto tra Salvini e Di Maio

Salvini : via Siri? In CdM votiamo contro : 18.26 "Se domani votano, noi votiamo contro e poi si continua, si va avanti" e "per altri quattro anni perché c'è tanto ancora da fare". Così il vicepremier e leader della Lega, Salvini, a "Matrix", parlando del caso Siri in vista del CdM "Domani andrà come andrà". "Se uno sbaglia paga ma non si possono fare processi fondati sul nulla", dice Salvini. E aggiunge: "E' evidente che con M5S ci sia una spaccatura e non solo" su Siri. "Se ne ...

Matteo Salvini - lo sfogo : "Siri via solo con rinvio a giudizio. Cosa farò mercoledì in CdM". Schiaffo al M5s : Si fa presto a dire "niente crisi". Matteo Salvini, in un colloquio informale con il Corriere della Sera, conferma quanto detto ieri: fiducia nel premier Giuseppe Conte, nonostante i retroscena che lo descrivono, tutti concordi, come furioso per l'accelerazione di Conte sul ritiro delle deleghe al s

Di Maio : caso Siri chiuso - via o voto CdM : 15.34 "La questione Siri è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluto in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte.Spero che non si arrivi ad un voto". Così il vicepremier Di Maio,su SkyTg24. "Conosco un po' la Lega e Salvini, sono persone intelligenti che hanno a cuore questa esperienza di governo", ha detto. E ha ...

Conte fa il giudice e condanna Siri : "via al prossimo Cdm" : ... come se si trattasse della condanna di un suo esponente' e ai 5s di 'non approfittarne per cantare vittoria politica, perché significherebbe calpestare la dignità di una persona'. Persona sottoposta,...

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale. Rinviata la decisione su Siri : Fabio Panetta nuovo direttore generale, Luigi Signorini confermato nel direttorio dove entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 marzo. Le ...

Cdm - scontro sul salva-Roma. via ai rimborsi ai truffati dalle banche : È durato circa quattro ore uno dei Consigli dei ministri più tesi della storia giallo-verde. La riunione, alla fine, ha visto il vicepremier Matteo Salvini ottenere quanto aveva annunciato prima alle telecamere: lo stralcio di gran parte della norma Salva Roma dal decreto crescita. Ma il M5S annuncia battaglia in sede di conversione di legge del decreto e avverte il leader della Lega che non farà sconti sulla vicenda Siri, il ...

Sblocca cantieri - via libera del Cdm : Più che dissidi di natura politica - ha spiegato Conte - abbiamo avuto qualche difficoltà nella formulazione delle norme, perché vogliamo varare un decreto che sia realmente utile per il rilancio del ...

Dal Cdm via libera al decreto Sblocca cantieri. Conte : domani in Gazzetta : Il premier: «I giornali hanno parlato di una sollecitazione veemente del Presidente della Repubblica per il ritardo sul decreto, nulla assolutamente di vero. Il rapporto con il Capo dello Stato è eccellente e rispettoso dei due ruoli»...

Cdm - via libera allo Sblocca-cantieri e al “decreto Calabria” sulla sanità regionale : Il Consiglio dei ministri convocato nella prefettura di Reggio Calabria ha dato il via libera al decreto legge Sblocca-cantieri, a quasi un mesa dalla prima approvazione “salvo intese”. È arrivato poi l’ok all’unanimità del cdm anche al dl sulla sanità definito “decreto Calabria“. Il decreto Sblocca-cantieri aveva già ricevuto un primo via libera il 20 marzo scorso, ma in seguito alle successive modifiche, in ...

via libera del Cdm al decreto sblocca cantieri : Via libera del Consiglio dei ministri, riunito a Reggio Calabria, al decreto legge sblocca cantieri. Lo si apprende da fonti di governo. Via libera all'unanimità da parte del Cdm anche al dl sulla ...

DEF - via libera del CdM : nel 2019 Pil a + 0 - 2% : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza con il nuovo quadro macroeconomico . A renderlo noto è una nota di Palazzo Chigi. Nella nota, l'esecutivo chiarisce che sono stati confermati i programmi e che non sono previste ...

Da Cdm via libera a dl crescita ma è scontro sui rimborsi : La norma sui rimborsi non entra infatti, come invece chiedeva il ministro dell'Economia, nel decreto crescita. Ma non passa neanche, per ora, la linea pentastellata che chiedeva un binario unico per ...

Da Cdm via libera a 500 milioni per opere Comuni. Si cerca intesa sui rimborsi : E' in corso la riunione del Consiglio dei ministri sul dl crescita che dovrebbe affrontare anche il nodo dei rimborsi ai risparmiatori 'truffati'. Via libera alla norma del provvedimento che prevede ...