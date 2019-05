Accordo sul nucleare | Iran fa un passo indietro

L'Iran sospende Accordo sul nucleare E minaccia la ripresa di uranio arricchito : Oggi, sempre in coincidenza con l'anniversario dell'uscita dall'accordo sul nucleare, gli Usa hanno intenzione di introdurre altre sanzioni che colpiranno un nuovo settore dell'economia iraniana, ...

L’Iran si ritirerà parzialmente dall’Accordo sul nucleare : E ha detto che ricomincerà ad arricchire l'uranio, se entro 60 giorni non verranno negoziate nuove condizioni per il resto dell'accordo

Poco tempo per un Accordo sulla Brexit - Londra parteciperà alle elezioni europee : «C'è Poco tempo, non potrà essere raggiunto un accordo» è l'annuncio da Londra . Le elezioni si terranno a prescindere dall'esito della trattativa con la Ue

Mondo TV : concluso con Edicart un Accordo di publishing sulla property giocattolo Feisty Pets : ... Feisty Pets, in Italia e nella Penisola Iberica, annunciato lo scorso 11 dicembre 2018, Mondo TV comunica di aver concluso un nuovo accordo di licensing, nel settore publishing, sulla suddetta ...

F1 - Angelo Sticchi Damiani sul rinnovo del GP d’Italia : “La firma ci sarà a luglio. Un Accordo vantaggioso dal punto di vista economico” : La notizia è di una settimana fa: il GP d’Italia di Formula Uno non sparirà dal calendario della massima categoria dell’automobilismo. Come è noto, l’Automobil Club d’Italia e Liberty Media, la società organizzatrice del Mondiale di F1, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto: Monza continuerà a essere al centro del campionato iridato della massima categoria automobilistica almeno fino al 2024. Il ...

Cina : ministero Esteri - Pechino non parteciperà ai colloqui sull'Accordo trilaterale di disarmo nucleare : "La Cina segue fermamente una via di sviluppo pacifico e sostiene una politica di difesa nazionale di natura difensiva: la nostra spesa per la difesa è ragionevole e moderata, le nostre forze ...

GAZA - TREGUA TRA ISRAELE E HAMAS/ Accordo sul cessate il fuoco grazie a Onu e Egitto : GAZA, dall'alba di oggi attivo il 'cessate il fuoco': TREGUA tra ISRAELE e HAMAS. Accordo raggiunto grazie alla mediazione dell'Onu e dell'Egitto.

Il sondaggio della Lega sulla castrazione Salvini : «D’Accordo il 60% degli italiani» : Due giorni di raccolta di firme in diverse piazze italiane per sostenere la proposta di legge «contro stupratori e pedofili». Telefono Rosa: «non è assolutamente una soluzione»

Alessia Marcuzzi : "Non ero d’Accordo sul videomessaggio a Riccardo Fogli all'isola" e su Simona Ventura : "Le sue parole? un segno di debolezza" : È un'Alessia Marcuzzi a ruota libera quella che ritroviamo nell'appuntamento di Verissimo in onda oggi pomeriggio su Canale 5. L'impegno in una non facile Isola dei Famosi ha messo la conduttrice davanti a degli ostacoli da superare per portare a termine la quattordicesima edizione.Nella chiacchierata con Silvia Toffanin, la conduttrice parte dal caso più lampante dell'edizione conclusa poche settimane fa: il videomessaggio a Riccardo ...

Fca - Accordo negli Usa sul dieselgate : pagherà 800 milioni di dollari : MILANO - Fca chiude il contenzioso sul dieselgate negli Stati Uniti. L'azienda ha raggiunto in Usa un accordo che chiude la Class Action sulle emissioni dei motori diesel. Lo rende noto l'azienda In ...

Il Real Madrid punta forte su Luka Jovic : vicino l’Accordo con l’Eintracht Francoforte sulla base di 60 milioni : Il Real Madrid punta forte su Luka Jovic per il ruolo di prima punta: i Blancos pronti a chiudere con l’Eintracht Francoforte sulla base di 60 milioni Sembra manchi solo l’ufficialità, poi Luka Jovic potrà dirsi un nuovo giocatore del Real Madrid. Secondo quanto riporta il media spagnolo ‘Sport’, il Real Madrid sarebbe pronto a chiudere con l’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 60 milioni, 12 dei quali ...

Russia raggiunge conformità Accordo Opec-Non-Opec sul petrolio - : A fine aprile, la Russia ha raggiunto la piena conformità dei suoi obblighi ai sensi dell'intesa firmata tra paesi Opec e non Opec sul taglio della produzione di petrolio, ma solo se la produzione di ...

Venezia - è scontro sul rAccordo ferroviario con l’aeroporto. La Tav-mania è arrivata fin qui : Viaggio tra i quattro chilometri più costosi e inutili d’Italia e con un grande impatto ambientale. La Save – la società che gestisce l’aeroporto Marco Polo di Venezia – vuole il raccordo ferroviaro diretto con la Tav. In caso contrario il presidente lascia. L’aeroporto di Venezia, quarto scalo italiano dopo Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo, non ha un collegamento ferroviario. A Roma è presente dai tempi di Italia 90 e ...

Salute - firmato l’Accordo tra il Gemelli e l’ospedale cinese Sichuan sull’oncologia : Domani presso la presidenza della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, sarà firmato un accordo di cooperazione scientifica tra la Fondazione e il Sichuan Cancer Hospital and Institute, affiliato alla University of Electronic Science and Technology of China (Uesct) di Chengdu, in Cina. Sigleranno l’accordo il professor Lang Jinyi, presidente del Sichuan Cancer Hospital and Institute, e il dottor Giovanni Raimondi, ...