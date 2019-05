21 | 26 | Salone del libro di Torino | chiesta rescissione contratto AltaForte

Salone del Libro - fuori Altaforte : La Città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori del Salone del Libro, hanno chiesto alla associazione 'Torino, la città del Libro' al Circolo dei Lettori e al Comitato di indirizzo del Salone ...

Altaforte fuori dal Salone del Libro : l’esclusione decisa da Comune e Regione : Il Comune di Torino e la Regione Piemonte hanno deciso: la casa editrice Altaforte è fuori dal Salone del Libro. Una svolta maturata dopo l’esposto presentato martedì contro il suo responsabile Francesco Polacchi, contro cui oggi la procura di Torino ha aperto una inchiesta per apologia di fascismo. Se martedì la sindaca Appendino e il governatore ...

Salone del Libro - Altaforte è fuori. Birenbaum : «Un'altra prova per me che il male non vincerà» : La decisione è arrivata alla vigilia dell'inaugurazione della 32esima edizione della buchmesse torinese e dopo una lunga giornata di trattative. Decisiva la posizione di Halina Birenbaum, sopravvissuta ad Auschwitz, che ora aprirà la buchmesse

Salone del Libro : esclusa AltaForte. Zerocalcare : “Torno - basta normalizzare i fascisti” : Zerocalcare sarà al Salone del Libro di Torino dopo l'esclusione della casa editrice di CasaPound Altaforte dalla manifestazione culturale. "Credo che il clima e le prese di posizione di tanti e tante in questi giorni abbiano contribuito a l'esito di questa vicenda e spero che servano a non normalizzare più in futuro la presenza dei fascisti", ha dichiarato a Fanpage.it.Continua a leggere

Salone del Libro - AltaForte rischia l'esclusione. Polacchi : 'Se rescindono contratto facciamo causa' : ...con le dimissioni del consulente Raimo contrario alla presenza della casa editrice e un post di Nicola Lagioia che chiariva la questione precisando che il Salone non è un luogo di propaganda politica.

Salone del libro - lo stand di Altaforte sarà spostato : Appendino firma esposto contro il fondatore : La politica non può decidere di escludere qualcuno che regolarmente ha firmato un contratto e che oggi sostanzialmente è a tutti gli effetti soggetto che può partecipare, però la politica può fare un ...

Salone del Libro - Comune e Regione : «Altaforte sia fuori dalla kermesse» : La richiesta dopo le polemiche e la decisione di Halina Birenbaum, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, di portare la sua testimonianza fuori dai padiglioni. Polacchi: «Richiesta assurda, se dovessero rescindere il contratto faremo causa»

Salone del libro - Chiamparino e Appendino : "Rescindere il contratto ad Altaforte". Pd e M5s contro Casapound : La Città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori del Salone del libro, hanno chiesto alla associazione Torino, la città del libro', al Circolo dei lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del libro che organizzano la manifestazione di rescindere il contratto con la casa editrice Altafor

Salone del Libro - Feltri : "Su Altaforte polemiche assurde" : Per Vittorio Feltri, le polemiche dietro il Salone del Libro sulla presenza della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, "sono assurde. Non si capisce perché un editore non possa essere vicino a ...