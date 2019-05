Siri | farà dichiarazioni e darà memoria

Di Maio sfida Salvini : «Quanto casino per una poltrona. La Lega non farà cadere il governo su Siri» : ... «Ora possono dimostrare se hanno un senso di responsabilità verso le istituzioni o solo l'arroganza da bulli della politica». Mercoledì o giovedì, quando ci sarà il summit decisivo per il destino di ...

Caso Siri - Lega : “Sottosegretario non farà nessun passo indietro e nessuno lo molla” : Il sottosegretario Armando Siri in un post su Facebook ha smentito tutte le ricostruzioni giornalistiche che riguardano presunte tensioni con il suo partito: "Non esiste nessuna polemica. Anzi, ringrazio per tutte le manifestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà dimostrate". Secondo fonti leghiste non sarebbero imminenti le dimissioni.Continua a leggere

Siri - cosa farà Conte e come si revoca la nomina a un sottosegretario : Giuseppe Conte ha affermato che proporrà la revoca della nomina al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione, in sede di Consiglio dei ministri. La legge non prevede come licenziare un sottosegretario di Stato, ma ne regola solo la nomina. Se si dovesse seguire lo stesso iter a ritroso, ciò avverrebbe tramite decreto del presidente della Repubblica.Continua a leggere

Il caso Siri non farà cadere il governo : È guerra tra M5s e Lega sul caso Armando Siri. La nuova giornata di battaglia, forse non finale, sulla sorte del sottosegretario leghista, indagato per corruzione e del quale il M5s chiede la dimissioni, esplode mentre Matteo Salvini è a Budapest, in visita al premier ungherese Viktor Orban. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte decide di convocare una conferenza stampa per annunciare che la decisione che ha maturato è per le ...

Siri - Di Maio : "Conte lo farà dimettere. Salvini chiarisca" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto ormai da giorni le dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, ma né il diretto interessato né il leader del partito a cui fa capo, Matteo Salvini, hanno accolto quella richiesta. E non l'ha fatto neanche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva anticipato un suo intervento prima di partire per la Cina.Conte è già ...

Siri - Di Maio : "Conte lo farà dimettere. Salvini chiarisca su Arata" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto ormai da giorni le dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, ma né il diretto interessato né il leader del partito a cui fa capo, Matteo Salvini, hanno accolto quella richiesta. E non l'ha fatto neanche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva anticipato un suo intervento prima di partire per la Cina.Conte è già ...

Di Maio insiste : Conte farà dimettere Siri. Salvini : Arata? Visto una volta... : Il caso del sottosegretario leghista indagato per corruzione continua a dividere la maggioranza. Il leader del Carroccio racconta dei suo rapporti con l'imprenditore vicino al re dell'eolico

Caso Siri - Di Maio : "Conte lo farà dimettere. Salvini chiarisca su Arata" : Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto ormai da giorni le dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, ma né il diretto interessato né il leader del partito a cui fa capo, Matteo Salvini, hanno accolto quella richiesta. E non l'ha fatto neanche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi aveva anticipato un suo intervento prima di partire per la Cina.Conte è già ...

Caso Siri - Di Maio 'Conte lo farà dimettere'/ Il ministro 'Lega prenda le distanze' : Caso Siri, il ministro Di Maio è sicuro "Conte lo farà dimettere, la Lega deve prendere le distanze da certe figure come Paolo Arata"