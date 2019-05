Rivoluzione Android Auto per l’estate | atteso un grande aggiornamento

optimaitalia

(Di martedì 7 maggio 2019)Siete dei fanatici di, e non vedete l'ora che riceva aggiornamenti in grado di migliorare sensibilmente l'interfaccia utente a bordo del vostro veicolo? Possiamo capirvi bene, e siamo anche lieti di annunciarvi che sono attese novità importanti a margine del Google I/O 2019, in apertura oggi 7 maggio. Gli sviluppatori hanno riservato una buona fetta di funzionalità anche ad, che entro l'estate dovrebbe ricevere un upgrade piuttosto rilevante, che consentirà di visualizzare molte più informazioni in una sola schermata, ed anche con meno tocchi possibili (altra cosa importante per la sicurezza al volante, un argomento che non bisognerebbe mai sottovalutare o prendere sotto gamba).Google ha già snocciolato qualcuna delle novità che riguarderà, tra cui una nuova navigation bar con indicazioni stradali (molto più approfondite, con possibilità di ...

