Richiedenti asilo | scatta la prima iscrizione all' anagrafe del Comune L' assist del

Tribunale di Bologna : concedere residenza a Richiedenti asilo - per Salvini è vergognoso : Succede proprio in Emilia Romagna, dove sono previsti alcuni interventi pre-elettorali del leader della Lega Matteo Salvini. In particolare a Bologna, la Sezione civile del Tribunale ha dato ragione a due richiedenti asilo che avevano fatto ricorso contro il Comune che aveva rifiutato loro la possibilità di iscriversi all'anagrafe cittadina a causa delle previsioni del cosiddetto decreto Salvini. Sulla base di questa sentenza il municipio deve ...

Iscrizione all’anagrafe per i Richiedenti asilo : così il ricorso ha dimostrato che nella legge di Salvini non c’è il divieto : Sui tre migranti ammessi all’Iscrizione sul registro anagrafico comunale, i sindaci avrebbero potuto intervenire anche prima dei tribunali. Le sentenze dei giudici di Bologna e Firenze sono diventate in queste ore terreno di una improvvisa ed accesa battaglia politica: da una parte il ministro dell’Interno Matteo Salvini; dall’altra il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e i giudici definiti dal titolare del Viminale “di sinistra”; al centro il ...

Il tribunale di Bologna ordina di dare la residenza a due Richiedenti asilo. Salvini : "Sentenza vergognosa" : Per Matteo Salvini, quella di Bologna è una “sentenza vergognosa”. Il ministro dell’Interno in una nota attacca il tribunale felsineo in seguito alla sentenza di ieri che dava ragione a due richiedenti asilo a cui il comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base proprio al decreto Salvini.Il vicepremier non ci sta e promette il ricorso: “Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per ...

