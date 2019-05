Olimpia Milano – L’infortunio di Mike James è meno grave del previsto | ecco i tempi di

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

Olimpiadi 2026 - fra Milano e Stoccolma sfida infinita : Milano, 6 maggio 2019 - Un 'altra tappa intermedia verso il traguardo finale. Il sindaco Giuseppe Sala avverte che domani è prevista « una conference call con il Cio , il Comitato olimpico ...

Risultati Serie A Basket – La penultima giornata regala spettacolo : Cantù in zona Playoff - l’Olimpia Milano trionfa all’overtime : I Risultati da tutti i campi d’Italia per la penultima giornata della Serie A maschile di pallacanestro Una serata pazzesca dai parquet di tutt’Italia per la penultima giornata della Regular season della Serie A di Basket. Brindisi ha trionfato in trasferta, in casa dell’Avellino, col punteggio di 83-87, senza alcun grosso stravolgimento in classifica. Importante vittoria per Cantù, che balza tra le migliori otto grazie ...

DIRETTA/ Milano-Avellino - risultato finale 85-79 - : l'Olimpia vince e blinda la vetta : DIRETTA Milano Avellino streaming video Rai: cronaca live della partita del Mediolanum Forum, valida per la 28giornata nel campionato di basket Serie A1.

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : primato e playoff in palio nel posticipo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa sla spuntano 92-86 all’OT! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la giornata #27 del campionato di Serie A. Manca sempre meno alla fine del torneo, prima dei playoff: un derby lombardo di vitale importanza, soprattutto per i padroni di casa, a -4 dall’ultimo posto disponibile: Milano avrà nuove difficoltà? L’Olimpia Milano vede il traguardo vicino: capolista sin da inizio anno, dopo un ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : 76-76 e overtime decisivo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la giornata #27 del campionato di Serie A. Manca sempre meno alla fine del torneo, prima dei playoff: un derby lombardo di vitale importanza, soprattutto per i padroni di casa, a -4 dall’ultimo posto disponibile: Milano avrà nuove difficoltà? L’Olimpia Milano vede il traguardo vicino: capolista sin da inizio anno, dopo un ...

