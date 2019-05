MET Gala 2019 | quando il red carpet è puro splendore

gqitalia

(Di martedì 7 maggio 2019) C'è chi si fa candelabro disneyano (Katy Perry), chi si trasforma in forma aliena enigmatica (Kim Kardashian, Gigi Hadid), chi indossa luce ed elementi simbolici di antica divinità avvolta in tessuti moderni (Emily Ratajkowski), chi esplode l'idea del glamour hollywoodiano (Camila Morrone, Taylor Hill) e chi basta a se stessa per risplendere di luce propria (Kate Moss, Jennifer Lopez e Gisele Bundchen).TheMetCelebrating Camp: Notes On Fashion - ArrivalsRita Ora e Kate Moss al MetKarwai TangUS-ENTERTAINMENT-FASHION-MET-CELEBRITY-MUSEUM-PEOPLEEmily RatajkowskiANGELA WEISSTheMetCelebrating Camp: Notes On Fashion - ArrivalsTaylor HillJohn ShearerDavanti allo spunto Fashion Camp, gli uomini, bisogna ammetterlo, si sono più spesi nella creatività, ma le donne vincono per fascino e dialogo con la tradizione (cosa in cui si può essere non meno ...

