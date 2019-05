Gameloft porterà Xbox Live su 3 giochi mobile

eurogamer

(Di martedì 7 maggio 2019) Come segnala Venturebeat,ha stretto una partnership con Microsoft per portare le funzionalità disu alcuni dei suoi, a cominciare da Asphalt 9: Legends, Asphalt 8: Airborne e Dragon Mania Legends.Questa mossa offre ai giocatori l'accesso semplificato alle funzionalità disui dispositivi. Microsoft ha annunciato a marzo l'espansione dei suoi servizi su iOS e Android.Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha reso pubblico l'annuncio disul palco della Build 2019 a Seattle. I giocatori saranno in grado di utilizzare un'intera suite di funzionalità per gli utenti con account. I giocatori saranno in grado di sbloccare obiettivi, visualizzare la loro lista di amicie confrontare i loro punteggi con le classifichee altro ancora.Leggi altro...

