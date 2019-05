Essilux | Del Vecchio | crescono tutte aree

Essilux - la palla passa all'arbitro E ora Del Vecchio teme il concerto : Mentre a Parigi il titolo EssilorLuxottica continua a salire in borsa, spinto da acquisti di "mani forti", il tribunale del Commercio nomina il rappresentante ad hoc che siederà nel board per cercare di rompere lo stallo creatosi dalla guerra tra il presidente Leonardo Del Vecchio e il suo vice Hubert Sagnieres nominando un arbitro nell'ambito del procedimento avviato da Del Vecchio contro Sagnieres e la stessa ...

Compromesso o spettro conta Essilux - scenari per Del Vecchio : Le "fusioni tra uguali" sono spesso solo un'illusione e le governance duali il modo più sicuro per mettere in una situazione di stallo la gestione di un gruppo. Non sfugge a questa logica neppure Essilor-Luxottica: dopo solo sei mesi di convivenza la "luna di miele" tra soci italiani e francesi è già tramontata e tra Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnieres parte uno scambio di accuse al vetriolo. ...