Casal Bruciato e la favola delle case regalate ai rom

(Di martedì 7 maggio 2019) Ancora una casa popolare assegnata a una famiglia rom, ancora una protesta dei residenti di una periferia dimenticata dallo Stato, ancora strumentalizzazioni di gruppi politici o pseudo tali, che nella confusione di propaganda e realtà fomentano rimostranze di piazza dai dubbi confini legali. A Roma la storia della guerra tra poveri si ripete in un loop che va avanti ormai da anni. Siamo a, periferia est della Capitale sorta tra gli anni sessanta e settanta. Nel quartiere, dove in meno di tre chilometri quadrati abitano oltre ventimila persone, la protesta era già scoppiata il mese scorso, quando in via Cipriano Facchinetti un gruppo di residenti era sceso in strada rovesciando dei cassonetti per protestare contro l’assegnazione di un alloggio popolare ad una famiglia di rom. Il nucleo familiare alla fine aveva dovuto abbandonare la casa.Photo by Antonio Masiello/Getty ...

