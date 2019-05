TelevideoRai101 : Bonafede:lotta a corruzione,piaga grave - bellucci_bianca : RT @minGiustizia: 'Lotta a mafie e corruzione investimento fondamentale per giovani generazioni': L'intervento del Guardasigilli a Fabriano… - MovPopulistaIta : RT @minGiustizia: 'Lotta a mafie e corruzione investimento fondamentale per giovani generazioni': L'intervento del Guardasigilli a Fabriano… -

"Come ministro della Giustizia non entro nel merito delle inchieste. Ma didimostrano, non solo quelle di oggi,che larappresenta ancora unafondamentale e gravissima dell' Italia contro cui il governo continuerà a battersi come nessun governo in passato". Così il ministro. "La politica rispetti l'autonomia dei magistrati, si assuma la responsabilità etica",dice. Chiede agli altri ministeri d'istituire "corpi specializzati per indagini sotto copertura",previsti dalla legge "spazzacorrotti".(Di martedì 7 maggio 2019)