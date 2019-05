Xbox e Il Trono di Spade | dei misteriosi teaser stanno entusiasmando i fan

eurogamer

(Di lunedì 6 maggio 2019) In queste ultime ore Microsoft ha condiviso dueche uniscono l'universoa quello di Ildi(Game of Thrones), serie TV di culto e celebre serie fantasy creata dallo scrittore George R.R. Martin con il nome di Cronache del ghiaccio e del fuoco.Si tratta semplicemente di brevissimi video che mostrano un glifo legato al personaggio de Il Re della Notte (Night King) e l'emblema della Casa Targaryen. Inevitabilmente l'entusiasmo è salito alle stelle dato che in molti si aspettano un annuncio col botto (magari all'E3 2019) o magari il reveal effettivo del gioco che dovrebbe nascere dalla collaborazione tra Martin e From Software rumoreggiata ormai una manciata di mesi fa.Ecco ilpubblicato su Facebook accompagnato dalle parole: "And now your wait begins. Stay tuned.":Leggi altro...

