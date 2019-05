Turisti svizzeri in quarantena in Mongolia | peste per marmotte

Turismo : sono gli svizzeri - i più pagati d’Europa - i migliori Turisti per l’Italia : Roma, 20 marzo 2019 – Gli svizzeri, pro capite, sono i maggiori acquirenti al mondo di prodotti italiani ai quali associano valori come bellezza, lusso, benessere e passione. Ma non solo. Il consumatore svizzero ha un potere d’acquisto molto elevato, visto che stando al “Global Remuneration Planning Report” un giovane laureato in Svizzera guadagna in media 78.475 [...]