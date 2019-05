Samsung Galaxy Home non è morto e sta finalmente per arrivare sul mercato

Consultiamo più velocemente le notifiche sul Samsung Galaxy S10 : spunta un trucchetto : Ci siamo appena lasciati alle spalle una settimana poco entusiasmante per tutti coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S10, alla luce delle segnalazioni da parte di un utenti che ha parlato del suo dispositivo finito in fiamme. Potete approfondire la questione con il nostro articolo dello scorso 3 maggio, mentre oggi voglio concentrarmi su alcune dritte che potrebbero migliorare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare il device nel ...

Offerte Samsung per la Festa della Mamma 2019 : buon prezzo del Samsung Galaxy S10e e del Note 9 con smartwatch regalato : Settimana cruciale per la caccia alle Offerte Samsung per l'imminente Festa della Mamma 2019 che ricorrerà proprio domenica 12 maggio. Il produttore, nel nostro paese, ha lanciato una serie di promozioni penate appositamente per la persona speciale a cui è dedicata la festività, magari con un certa passione per l'hi-tech, visti i bundle di prodotti venduti sullo store dell'azienda. Se si ha a disposizione un buon budget, non possono passare ...

Sempre più diffuso il problema burn-in per il Samsung Galaxy S8 : rimedi e aspettative : Oggi 6 maggio occorre parlare nuovamente del Samsung Galaxy S8, dopo i dubbi che hanno accompagnato la scorsa settimana a causa del ritardo accumulato dal produttore asiatico in merito alla distribuzione dell'aggiornamento di aprile. Dopo aver trattato la questione, con relative spiegazioni per i possessori dello smartphone commercializzato poco più di due anni fa, stavolta è importante soffermarsi su un problema che a quanto pare si sta ...

Se avete deciso di acquistare il Samsung Galaxy S10e e state soltanto aspettando l'occasione giusta, la nota catena Esselunga potrebbe avere ciò che fa al caso vostro

Nuova uscita per il Samsung Galaxy Fold solo nella seconda parte del 2019? Huawei gongola : A quando la Nuova data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Dopo lo scandalo delle prime unità di smartphone pieghevole fin troppo esile nella sua componente più rivoluzionaria, ossia il display e dunque il rinvio alla prima commercializzazione del device, ci sono molti dubbi sulle reali intenzioni del produttore relative alla distribuzione sul suo top di gamma che avrebbe dovuto fare la differenza. All'annuncio del blocco delle vendite un paio di ...

Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A7 (2018): si tratta dell'update che porta con sé le patch relative al mese di aprile

Smart Switch Samsung Galaxy S9 cosa è e come funziona : Download Smart Switch per Galaxy S9 Smartphone Android il Corso per usare Smartphone per fare un backup del telefono Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

L'USPTO ha pubblicato una domanda di brevetto presentata da Samsung a maggio 2018 e relativa ad auricolari dotati di batteria sostituibile

Samsung Galaxy A10 e A20e : prezzo - dove acquistare e scheda tecnica : Samsung Galaxy A10 e A20e: prezzo, dove acquistare e scheda tecnica Circa un mese fa, la Samsung ha presentato tutta la linea A della Galaxy. La gamma si compone di una serie di smartphone di fascia media che puntano a competere con i marchi emergenti e non che stanno, in qualche modo, monopolizzando quella fascia di prezzo. Certo, la qualità non è eccezionale. Generalmente non sono cellulari scelti da utenti giovani, i quali, virano sui ...

Samsung Value è di nuovo qui e vi offre per tutto il mese di maggio Fino a un massimo di 500 euro di supervalutazione dell'usato per acquistare Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e.

Riscontri in Europa e ritardi in Italia per il Samsung Galaxy S8 : tutto sull’aggiornamento di aprile : Si parla molto da un po' di tempo a questa parte del Samsung Galaxy S8 e del rilascio dell'aggiornamento di aprile. Questa volta le cose stanno procedendo molto più lentamente rispetto agli ultimi mesi, se pensiamo che la notizia della distribuzione del pacchetto software in Europa (riportata sulle nostre pagine non molto tempo fa), non ha trovato continuità nel nostro Paese. Cosa succede allo smartphone lanciato sul mercato nel 2017? Proviamo a ...

Samsung Galaxy A50 : prezzo - dove acquistare e scheda tecnica : Samsung Galaxy A50: prezzo, dove acquistare e scheda tecnica Sul fronte flagship Samsung si sente abbastanza coperto, frutto anche del lavoro di difesa svolto dai suoi dispositivi. I top di fascia arginano bene la concorrenza e battagliano per la prima posizione insieme alla Apple. Tuttavia è sulla media fascia che si gioca una grande partita delle vendite, ed è proprio lì che l’azienda tenta di fermare i competitors. La gamma A della ...

Secondo quanto ha dichiarato il leaker IceUniverse, Samsung Galaxy Note 10 Pro utilizzerà una ricarica rapida superiore ai 25 W.

Samsung Galaxy M40 fa visita alla piattaforma di benchmark Geekbench, lasciando i primi indizi sulla sua scheda tecnica, di buon livello.