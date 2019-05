ECOVACS HOME si aggiorna con nuove funzioni per i Robot aspirapolvere smart : ECOVACS HOME si rinnova sia da un punto di vista grafico sia sotto il profilo funzionale, con importanti novità in arrivo per il supporto agli utenti. L'articolo ECOVACS HOME si aggiorna con nuove funzioni per i robot aspirapolvere smart proviene da TuttoAndroid.

SmartWatch a 12€ - Robot aspirapolvere Xiaomi - e Smartphone scontati oggi su Banggood! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott'occhio perché in gradi di regalare

Robot aspirapolvere : i migliori da comprare : State pensando di acquistare un Robot aspirapolvere che vi aiuti a tenere i pavimenti sempre puliti? Con un Robot, infatti, potrete lasciare che sia lui a occuparsi della polvere (e non solo)!

Recensione Folletto VR300 - ecco come va il nuovo Robot aspirapolvere : La tedesca Vorwerk dopo aver conquistato i cuori delle casalinghe di tutto il mondo con il suo aspirapolvere Folletto che si tramanda di madre in figlia, prova ad adeguarsi ai tempi e fare leva anche su utenti più "geek" con il robot pulitore V300 (950 euro). Il nuovo modello è da poco disponibile sul mercato italiano, noi lo abbiamo provato con un test durato qualche settimana. L'impressione è che il brand sia riuscito a portare i suoi punti

Roomba i7+ - il Robot aspirapolvere che si svuota da solo : Il successo dei robot aspirapolvere non sarà segnato dal grado di pulizia o dalla capacità di ricordarsi la planimetria della casa, ma dalla sua capacità di pulirsi automaticamente da solo. Fin qui i robot hanno avuto un successo relativo dovuto a costi elevati, mappatura delle stanze insufficienti e lo sbattimento continuo di dover svuotare il contenitore alla fine di ogni ciclo di pulizie. L'anno passato irobot ha dimostrato alla concorrenza

Xiaomi lancia in Cina il Robottino aspirapolvere Roborock T6 : Roborock T6 è un nuovo robottino aspirapolvere lanciato da Xiaomi attraverso la piattaforma YouPin, pronto a conquistare gli utenti con il suo design futuristico

Come scegliere il Robot aspirapolvere per la tua casa? : Un’attività in continua crescita quella dei robot aspirapolvere, ma cosa bisogna sapere prima di acquistarne uno? qual è il robot