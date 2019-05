Recensione Oculus Quest | esperienza virtuale senza fili e complicazioni

Oculus Go : Recensione - Requisiti - Confronti e Tutorial : Con l’imminente lancio degli Oculus Rift S e Oculus Quest, quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione e non solo degli Oculus Go, disponibili sul mercato da qualche tempo, scopriamo insieme quello che c’è da sapere, quali sono le differenze rispetto i Gear di Samsung e gli Oculus Rift, i Requisiti e come configurarlo. Oculus Go Recensione: Unboxing e Confronti Partiamo dall’Unboxing. All’interno ...