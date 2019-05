Per la prima volta dopo un anno Samsung raggiunge l’1% delle vendite di smartphone in Cina

Teatro Massimo Palermo - in scena la prima Per Pink Floyd : Dall’8 al 14 maggio va in scena al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di danza Pink Floyd - Carmen Suite. In un’unica serata il Corpo di ballo del Teatro Massimo propone Pink Floyd - Atom Heart Mother, creazione di Micha van Hoecke per il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, e Carmen Suite, la coreografia di Alberto Alonso ripresa dalla moglie e musa, Sonia Calero, con le musiche di Bizet e di Massenet riscritte da Rodion ...

Fiat MegaRottamazione - Per la prima volta è possibile rottamare l’auto di chiunque! : Fiat al via la MegaRottamazione, l’eccezionale campagna che consentirà a tutti di cambiare la propria vecchia auto a condizioni straordinarie. Al via la MegaRottamazione di Fiat, l’eccezionale campagna che consentirà a tutti di cambiare la propria vecchia auto a condizioni straordinarie.Per la prima volta, all’incentivo può accedere chiunque in quanto non è necessario che il cliente sia proprietario del veicolo da ...

FEDERICA ABBATE due date Per l'anteprima live del suo primo tour : ... che le permettono di disegnare melodie irresistibili che mixanopop, elettronica e urban, insieme a testi originalissimi che raccontano in maniera onesta e viscerale il mondo "fuoriluogo" dell'...

Invalsi 2019 - prove italiano scuola primaria/ Miur - niente test in Sardegna Per Cobas : Invalsi 2019, prove di italiano nella scuola primaria. test Miur in seconda e in quinta elementare oggi 6 maggio 2019: info soluzioni, saltano in Sardegna.

Ascolti tv : Fazio domina la prima serata - risultato da record Per 'Le Iene' : Il programma di Rai Uno si conferma il più visto della domenica televisiva che ha registrato anche il notevole successo del...

Prima morte in Italia Per rara forma di tumore legata all’impianto di protesi al seno : “Evitare allarmismi” : La Prima morte registrata in Italia per una rara forma di tumore legata all’impianto di protesi al seno, il linfoma anaplastico a grandi cellule (Alcl), “è una notizia tragica ma serve evitare allarmismi: è un’evenienza molto rara che, se affrontata per tempo e nel modo corretto, porta alla guarigione“. La Società Italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica (Sicpre) – dopo la notizia del primo decesso ...

Blackbear al Fabrique di Milano : l’artista statunitense Per la prima volta in Italia : Blackbear, uno degli artisti più interessanti del panorama musicale statunitense per la prima volta in Italia Blackbear, nato con il nome di Matthew Tayler Musto a Daytona Beach, è un disc jockey, rapper e produttore discografico statunitense. Nel 2012 ha co-scritto la canzone di Justin Bieber “Boyfriend”, che ha raggiunto la #2 della Billboard Hot 100, con oltre 3 milioni di copie vendute. Ha collaborato con artisti del calibro di Mike ...

L’acuto finale di Shawn Mendes mentre canta Per la prima volta live “If I Can’t Have You” ti stenderà : Top The post L’acuto finale di Shawn Mendes mentre canta per la prima volta live “If I Can’t Have You” ti stenderà appeared first on News Mtv Italia.

Tennis - classifica Wta : la Giorgi Perde posizioni - Osaka sempre prima : ROMA - Camila Giorgi perde quattro posizioni nella classifica pubblicata stamane dalla Wta : la 27enne marchigiana e' numero 34 ed e' sempre la prima delle azzurre. Dietro di lei scivola di due ...

Accadde oggi : nel 1889 la Torre Eiffel viene aPerta al pubblico Per la prima volta : Era il 6 maggio 1889 quando, con l’apertura dell’Esposizione Universale dedicata alla Scienza e alla Tecnica, che si svolgeva a Parigi, venne aperta al pubblico anche la Tour Eiffel, inaugurata il 31 marzo. Il destino della struttura, dopo la chiusura dell’Esposizione, era quello di essere smantellata, ma la sua utilità, ovvero la facilità di trasmissione radio raggiunta dalla sua sommità, oltre al fatto che i turisti apprezzavano non poco il ...

Ciclismo : grande successo Per la prima tappa del trofeo dello Scalatore ACSI 2019 : Da ringraziare inoltre il sindaco di Elena Corrado sempre disponibilissimo e al servizio dello sport, nonché il servizio della pubblica assistenza della Croce D'oro, il dottore e tutto lo staff dell'...

Maltempo di primavera sull'Italia : incidenti e danni - due disPersi : Non accadeva da 62 anni: fu infatti nel 1957 l'ultima ondata di freddo a maggio, in piena primavera. Un'appendice di inverno che sta flagellando con pioggia, vento e neve tutta la penisola. Una forte ...

Aston Martin DBX - Collaudi al Ring Per la prima Suv della Casa : I nostri fotografi sono riusciti a immortalare l'Aston Martin DBX, la prima Suv del marchio britannico, durante una sessione di test in pista, tra i cordoli del NürburgRing. Il muletto ha ancora addosso molte pellicole per camuffare la carrozzeria e mostra alcuni dettagli non definitivi. Nonostante ciò i principali stilemi del modello di serie sono già evidenti. Il progetto si trova in una fase avanzata e la presentazione ufficiale della DBX è ...

Berna : "no" a manifestazione Per clima prima di elezioni federali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia