Mette like al post Fb dell' amico | il fidanzato la massacra di botte e tenta di cavarle

ProMette di costituirsi in cambio di 1000 like e mantiene la parola : Un ragazzo del Michigan, ricercato per aver violato i termini della libertà vigilata, ha promesso di costituirsi, e anche di portare alla polizia delle ciambelle se il suo post avesse avuto almeno 1.000 condivisioni del suo post su Facebook. L’insolita sfida è diventata virale, ed una volta che la polizia è riuscita a far raggiungere il numero richiesto di condivisioni, il ragazzo ha mantenuto la sua promessa. Il 21enne Michael Zydel ha ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante 'vicinissimi' : lui le Mette like su Ig senza seguirla : Da quando sono rientrati dall'America, dove hanno partecipato insieme al Coachella, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno fatto perdere le loro tracce: sono un bel po' di giorni, infatti, che i fan della coppia non ricevono input dai loro beniamini su questo chiacchierato riavvicinamento. A Pasqua, però, il dj ha fatto un gesto che sta facendo discutere: pur non seguendo l'ex fidanzata su Instagram, il ragazzo ha messo "mi piace" alla foto ...

U&D - Teresa pubblica la prima dedica di Andrea - Moriconi Mette 'like' alla foto di coppia : La notizia del fidanzamento tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso continua ad attirare l'attenzione. Gli ultimi gossip che sono trapelati a riguardo coinvolgono anche l'ex corteggiatore Antonio Moriconi che, come racconta 'Vicolo delle News', ha messo un 'like' su Instagram alla neo coppia. U due piccioncini, intanto, iniziano a palesare il loro amore anche sui social network, con romantiche dediche. Andrea a Teresa: 'Sei la cosa più difficile ...

Egitto - il marito non Mette 'like' alle foto di Facebook : lei chiede il divorzio : Una storia che ha davvero dell'assurdo ma, purtroppo, nell'era moderna dominata dai social network, dalla tecnologia e dalla costante e continua connettività con tutto e con tutti, accade anche questo. La bizzarra vicenda arriva dalla città di Alessandria d'Egitto, dove una giovane moglie ha deciso di chiedere la separazione dal proprio coniuge per un motivo a dir poco discutibile: l'uomo, secondo quanto sostenuto dalla donna, sarebbe "reo" di ...