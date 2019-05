Maria Chindamo | a 3 anni dalla scomparsa Indagini vicine a svolta? | Chi l' ha visto

Maria Chindamo - il cognato/ 'E' come se fossi già condannato - ma non so nulla' : Maria Chindamo scomparsa da Reggio Calabria il 5 maggio del 2016. Il cognato intervistato dai microfoni di Quarto Grado "Non so nulla"

Maria Chindamo - scomparsa in terra di ‘ndrangheta. Qui l’onore conta più dell’amore : Federica ha appena compiuto 18 anni. La sua però non è stata un’adolescenza come tutte le altre. Nel 2015, infatti, quando era ancora una ragazzina, ha perso il padre, Ferdinando. L’uomo si è ucciso perché non accettava la fine della relazione con Maria, sua moglie e mamma di Federica e di altri due figli. Una cosa che non è andata giù in una terra in cui prevalgono logiche di tipo mafioso che non consentono troppe libertà alle donne. E, ...